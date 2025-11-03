Óscar Ramírez le manda mensaje a la afición de la Liga

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, le envió un mensaje contundente a la afición rojinegra luego de golear a Liberia (1-4) y estar en el liderato del torneo.

Ramírez y compañía sobrellevaron de gran manera un mes cargado de partidos importantes y clásicos y avanzaron a la final de la Copa Centroamericana y ocupan la cima de la tabla de posiciones.

﻿"Es mesura, es apenas caminar para llegar al objetivo y el cierre es lo que importa. Hay que saberlo hacer. En este momento sé que no podemos alzar brazos, festejar y que los elogios de este mes no los podemos creer", aseguró Ramírez.

En criterio del estratega, "todavía falta" y es que ahora se entrará a un parón de más de 20 días por Selección Nacional.

Posterior a los juegos de la Tricolor frente a Haití y Honduras, el cierre de semestre será importante para los erizos.



"Todavía falta. Que la afición no se me vaya arriba, necesitamos tranquilidad y mesura. Falta el cierre, que es lo más importante. Saber que hay un grupo que tiene metas, que las quiere y vamos a necesitar de ese apoyo en la etapa final", agregó.



Calendario tras el parón de La Sele:



20 de noviembre: Alajuelense vs. Cartaginés



23 de noviembre: Alajuelense vs. Sporting



26 de noviembre: Alajuelense vs. Xelajú



30 de noviembre: Cartaginés vs. Alajuelense



3 de diciembre: Xelajú vs. Alajuelense



7 de diciembre: San Carlos vs. Alajuelense

