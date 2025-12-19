Óscar Ramírez: "Las finales contra Saprissa siempre son difíciles"

El técnico de Alajuela, Óscar Ramírez, analizó lo que se puede presentar en el partido ante Saprissa de este sábado, en el cual los manudos podrían alzar la copa 31, a menos que los morados estiren la definición del Apertura 2025.

Ramírez tiene claro que el camino no es simple: “Las finales contra Saprissa siempre son difíciles”.

Además, el timonel rojinegro asegura que los entrenadores rivales han tenido tiempo de estudiar a los erizos de manera extensiva.

“En este semestre hemos tenido la desventaja de exponerse en Centroamericana y el rival ha tenido tiempo de estudiarnos. Hemos lidiado con esto”, añadió.

Luego del 2-2 del pasado miércoles, Macho espera un trámite similar al visto en el Ricardo Saprissa.

“Siento que el partido va a ser parecido, imponer por presión con un bloque cerrado, son las cosas que vieron en algún momento que nos aplicaron en Centroamericana”, indicó.

“En las estadísticas yo no las veo, lo importante es hoy. Saber que mañana tengo un gran técnico al frente, con orgullo de saprissista y que nos quiere ganar”, añadió.

Finalmente, Ramírez habló sobre Washington Ortega, sin dar mayores noticias acerca del portero.

“Hay que ver el reporte del doctor, hablar con él y verlo en cancha”, concluyó.