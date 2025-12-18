Óscar Ramírez: “La verdad, nosotros veníamos por más”

El 2-2 de este miércoles en Tibás le permite a Alajuelense soñar con la 31, ya que cerrará en casa ante Saprissa la final de segunda fase.

Eso sí, para Óscar Ramírez hay cosas claras luego del encuentro de esta noche.

“La verdad, nosotros veníamos por más; de hecho, los cambios en el segundo tiempo los buscamos, pero no se nos dio y nos empataron”, analizó sobre lo visto en cancha.

“Creo que tuvimos para cerrar un 1-3”, destacó el timonel rojinegro y añadió: “Se queda todo para allá, para Alajuela”.

Ramírez acepta que la vuelta no será fácil y que disputar un partido de este calibre es un asunto de cuidado.

“Apelar a la cordura, a la mesura: tenemos un digno rival que se va a jugar la última opción para jugar una gran final. Es un gran rival, es un histórico y no nos podemos ir encima; tenemos que ver cómo planteamos, pero luego de hoy tenemos un poco más de luz”, comentó.

Finalmente, Ramírez aceptó que Washington Ortega no terminó bien físicamente el cotejo: “Creo que en una bola que le devuelve se resiente”.