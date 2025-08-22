Óscar Ramírez: “Hoy tuvimos una final y la próxima semana tendremos otra”

Alajuelense dio un paso importante en la Copa Centroamericana al derrotar 0-1 como visitante al Alianza de El Salvador. El triunfo le permitió a los manudos acercarse a la clasificación y confirmó la evolución que atraviesa el equipo bajo el mando de Óscar Ramírez.

Tras el encuentro, el técnico rojinegro destacó la solidez de sus dirigidos en un partido que calificó como clave.

“En el primer tiempo tuvimos buena posesión, generamos ocasiones claras, supimos manejar la cancha, tuvimos jerarquía. Además, los cambios fueron positivos y nos permitieron manejar el partido mejor”, señaló.

​Ramírez reconoció que la llegada de su estilo no ha sido inmediata, pero aseguró que la Liga está en un proceso de crecimiento.

“Muchos quizá pensaron que con mi llegada a La Liga los cambios iban a ser rápidos... venimos en una evolución, esto es de trabajo. Nos está faltando ser más contundentes en el último cuarto de cancha, no es fácil, lleva tiempo. Sabía que esta primera parte del semestre nos iba a costar”, apuntó.

El estratega subrayó que su equipo entiende lo que significa competir en este certamen internacional. “Hoy tuvimos una final y la próxima semana tendremos otra. Este equipo sabe jugar este torneo”, afirmó el “Machillo”.

Consultado sobre el futuro de Kenyel Michell, jugador manudo que afina detalles para dar el salto a la MLS, Ramírez prefirió no profundizar. “No me puedo referir al tema de Kenyel Michell, es un tema administrativo”, aclaró.

La victoria dejó a Alajuelense con la motivación al alza y con la mira puesta en la última fecha de la fase de grupos, donde buscarán sellar el pase a la siguiente ronda ante el Antigua de Guatemala.