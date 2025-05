Óscar Ramírez: “Hemos contemplado tiempos extras y penales”

Con pocos cambios con respecto a la que presentó en la ida, salvo el regreso de Celso Borges y hasta pensando en alargue y los penales.

Así prepara el partido el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, quien enfrentará en el juego de vuelta por las semifinales al Puntarenas FC luego de que ambos igualaran 0-0 en la ida.

Ramírez estudia todos los movimientos y cree que habrá pocas sorpresas y hasta se prepara para definir el partido en los penales.

Esto es lo más destacado que declaró el Machillo este martes en la conferencia de prensa previa al juego:

Sobre el juego.

Debemos tener nuestra defensa muy bien parada, bien atenta y nosotros buscar una anotación ojalá rápido, para nosotros sería lo mejor.

¿Ha contemplado los penales?

Sí, hemos contemplado los tiempos extra y los penales, acá lo difícil es el conocimiento de toda la planilla en la parte de los penales y también pidiendo el consejo de los porteros, ellos me dan una luz más clara, si llegamos a eso, la idea no es llegar ahí.

Su visión sobre los primeros 20 minutos del juego.

De estudio no, al menos en el caso de Puntarenas llevamos dos encuentros disputados, el último nosotros en inferioridad numérica y será tener el marcador a favor y manejarlo. Es un rival complejo y por algo estuvo liderando, mostró ser el mejor equipo y no deja a ser un tema para tomar en cuenta.

Acá necesitamos el tema de la afición, por lo general, estudio ya no hay, estamos claros ellos y nosotros, me parece que tiene que ser un arranque de ellos fuerte y ya después hacer un partido muy bueno, saber defendernos bien.

​¿Habrá sorpresas en la alineación?

Estoy tratando de tener un equipo mucho más básico según los tiempos del partido, podría ser, tendría que analizar el momento en que tenga que hacerlo, pero es difícil, con el tiempo trabajado tiene su costo, uno no sabe la reacción del jugador por andar experimentando en los entrenamientos, pero está dentro de lo posible.

¿Cómo están Matarrita, Moya y Campbell?

Moya realizó un trabajo igual al grupo, se notó bien, es muy normal, veremos hoy y tomaremos decisiones. Joel parecido a lo de Moya, Matarrita si viene con más días de estar con nosotros y creo que se puede arriesgar más con él sabiendo que no nos dará inconvenientes.

Retorno de Celso Borges.

Es un jugador determinante, está en una edad bonita, es nuestro capitán, nuestro emblema y está manejando el liderazgo dentro del campo y da estabilidad en cuanto al funcionamiento del equipo, él viene manifestando mucha solvencia, tal vez hasta determinante y eso nos da mucha seguridad.

Balance en el ataque.

Es una de las tareas, hemos manejado muchachos con perfil de izquierda y tratar de balancear por la derecha, aunque esto es un juego y si por ese lado se está haciendo daño hay que aprovecharlo.

Concentración en la parte baja.

Es un tema que hay que hablar, pero más que todo demostrarlo. Nos hemos avocado mucho, tenés razón que en muchas situaciones de desborde aparecía gente muy solitaria y es algo que hemos tratado de mejorar, es un tema que no es fácil, hemos mejorado la línea defensiva, pero tenemos que seguir con el resto de las líneas.

¿De lo que vio fuera del fútbol, qué le gustaría implementar ahora como técnico?

Yo cuando estuvo fuera, el problema es que comenzaba a ver los partidos los veía como tema táctico y ya luego buscaba distraerme, pero tal vez no sé si en temas de campeonato es el tema de que la afición tiene que meterse en los primeros 30 minutos, la afición tiene que entender que el rival también se mete al partido y saber que tiene que entender.

¿Cómo lo vive familiarmente?

Creo que ahora hay un nivel de madurez mucho mejor, no lo vi venir, muchas veces rechacé muchas opciones, pero ahora me decidí para ayudar al equipo que tanto se quiere y también dar respaldo al CAR, que estuve ahí y ver que muchos jóvenes vislumbran hacia la Primera División e intentar dar espacio a ellos para ir haciendo un equipo mucho más nacido acá, no es que los de ahora no lo tengan, pero es más fácil con los jovencitos que vienen desde atrás.