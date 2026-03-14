Óscar Ramírez: “Fuimos inteligentes en poder dosificar e igualar las cargas”

La Liga Deportiva Alajuelense tenía un partido incómodo este viernes. Si bien es cierto el nivel de Pérez Zeledón ponía a los manudos como favoritos, el hecho de estar días antes del cotejo con Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf hacía de la fecha una de cuidado. Óscar Ramírez apostó por un equipo alternativo y goleó 3-0.

Obviamente, esta fue una de las preguntas que respondió el timonel manudo en conferencia de prensa tras el choque con los Guerreros del Sur.

“Fuimos inteligentes en poder dosificar e igualar las cargas para estar parejos para lo que es el martes, y así poder disponer de los que estén mejor o los que escoja yo de acuerdo con lo que vamos a planear”, explicó Ramírez.

En el once inicial aparecieron nombres como Bayron Mora, Isaac Badilla, Dylan Paz, Joel Campbell, José Alvarado y Ángel Zaldívar, estos tres últimos anotando.

“Era muy importante manejar eso y poder repartir las cargas. Gracias a Dios ganamos, con marco en cero y anotamos tres goles, que es muy bueno”, destacó Ramírez.

Para el Macho, ahora todas las miradas se pueden poner sobre LAFC. Alajuelense está en zona de clasificación en el Clausura y tiene a la mano un posible boleto a cuartos de final de Concacaf.

El martes anterior los rojinegros empataron 1-1 en el BMO Stadium y el gol de visita les favorece para pensar en dar el salto en el torneo regional.

“Estamos haciendo una etapa importante, dando buen rendimiento, agarrando buen ritmo, y creo que eso nos va a ayudar mucho para el cierre del campeonato”, dijo Óscar sobre el presente de su escuadra.

Y remató hablando sobre el siguiente juego: “Dios quiera que el martes podamos pasar esa otra etapa, que sería muy importante para todo lo que es el club, el país y muchas cosas que están involucradas”.