Óscar Ramírez: "Fue un clásico centroamericano de ida y vuelta"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, catalogó el empate 1-1 ante Olimpia por la semifinal de la Copa Centroamericana como un típico clásico centroamericano.

Ramírez destacó ese choque ofensivo entre ambos leones centroamericanos y que los obliga a buscar el boleto a la final la próxima semana en Tegucigalpa.

“Fue un clásico centroamericano de ida y vuelta. Por momentos en la parte ofensiva cumplimos, es un equipo complicado, ellos por los costados son buenos y tienen dos grandotes en el área.

“El arranque no era lo que esperábamos, casi siempre chocamos con un bloque donde venían las contras de ellos y eso nos complicó. Se volvió un partido de que te ataco y me atacás”, explicó a Teletica Radio.

Una de las sorpresas del Machillo en su alineación fue la incorporación del joven Deylan Paz, quien estuvo involucrado en una polémica extrafútbol semanas atrás en el barrio La California.

“Para mí fue la decisión más compleja por lo que se da día a día. Elían (Quesada) ayer lo majan y decidimos no usarlo ni en banca. Lo de Deylan lo ha golpeado mucho, la situación que vivió y hablé con él y bueno fue versátil. Fue un partido pesado y creo que hay que entender eso, sobre todo la afición, él necesita apoyo para poder crecer más y en situaciones como estas”, detalló.

El estratega también aclaró por qué cambio a Joel Campbell justo en el entretiempo, siendo una pieza clave en su equipo.

“Fue la amarilla, yo vi que en una ya no quiso entrar y ya dije que mejor no. Lástima lo perdemos para el partido que viene”, lamentó, pues el jugador no estará disponible para la vuelta por acumulación de tarjetas.

Finalmente, lamentó el hecho de no conseguir la victoria en casa, aunque en todo momento destacó la gran labor del equipo rival.

“Es un equipo pesado, un clásico y venimos arrastrando una seguidilla de partidos, por eso terminar como lo hicimos me deja satisfecho y se lo dije al grupo.

“Por los ajustes, hoy fue un partido con complicaciones. Por ejemplo, lo de Piñar, lo de Santiago que por dicha terminó bien. Corrimos riesgos y si algo tenemos virtud fue que recompusimos con los cambios”.