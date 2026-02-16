Óscar Ramírez fue autocrítico: "El primer tiempo fue desastroso"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó la derrota 1-2 ante Sporting FC en el Morera Soto.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Ramírez:

Análisis: Simplemente de alguna manera, el primer tiempo no fue lo que yo hablé. Lo hablaba con ellos de cómo encarar este tipo de partidos. Hay mucha gente que estuvo en esta institución y quería venir a demostrar. Me asaba con Carmelita, era un partido durísimo siempre. El primer tiempo fue desastroso. El segundo tiempo salimos mejor, pero ya cuesta. No era lo que yo había dicho.

Nunca se ha enfrentado a Hernán Medford: Estuvimos juntos en Selección, compartimos camerino mucho, luego compañeros de cuerpo técnico. Estamos en una rachita negativa que sería importante poder ganar ese partido y dar ese control de lo que estamos realizando. Ese triunfo sería muy motivante ir a allá a ganar.

Sporting FC: Fue muy inteligente Sporting, nos invitó a presionar y nos partimos en el bloque. Comenzamos a perder los duelos y siempre es importante, nos costó el primer tiempo, hace rato que no teníamos un partido tan difícil.

Ángel Zaldívar: Zaldívar tiene buen manejo, hay momentos en que jugamos invertidos y en otros paralelos. Hoy los metimos más arriba y Pilone de 10 para buscar más ataque. El equipo hoy no jugó bien, pero en el segundo tiempo jugamos más.

Qué falta: Nos han llegado por los costados, hemos permitido mucho remate, hemos luchado con eso. Sporting nos invita a la presión y luego nos brincó la línea. Ellos tienen su transición, al estar tan encima, ellos tienen gente rápida.