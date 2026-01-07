Óscar Ramírez explica cómo trabaja el equipo a pocos días del inicio del Clausura

Alajuelense regresó el 3 de enero a los trabajos, previo a defender su título en el Clausura 2026. El técnico Óscar Ramírez explicó cómo encaran estos días antes del debut el 14 ante Liberia en el Morera Soto.

Lo primero es que Macho no considera que se trate de una pretemporada, por la falta de tiempo: “acondicionamiento sobre las bases establecidas”, fue cómo lo explicó.

Asegura que ya se ha reunido con la gerencia deportiva sobre posibles llegadas.

“Hemos tenido dos reuniones con Carlos (Vela), que es el encargado, y Carlos está claro”, detalló.

Asegura que la posibilidad de entrenar con jóvenes de las ligas menores es positiva y que “se viene una camada bonita” de futbolistas.

Finalmente, Ramírez ha sido claro con sus pupilos sobre lo que enfrentarán este semestre:

“Ya se quebró una puerta y se logró lo que se logró, pero se arranca desde cero y viene un nuevo reto, que es el Clausura, y ver lo de la 'Concacachampions' y los enfrentamientos que nos van a corresponder”, concluyó.