Liga Deportiva Alajuelense

Óscar Ramírez explica cómo celebró la 31 de Alajuelense

El técnico manudo también habló sobre Hojancha, su hogar en Guanacaste

Óscar Ramírez. LDA
Por Adrián Fallas 6 de enero de 2026, 14:51 PM

La 31 de Alajuelense, conseguida semanas atrás en la final de fase del Apertura 2025 ante Saprissa, tuvo varios momentos virales. Dos de ellos tuvieron como protagonista a Óscar Ramírez.

El timonel los explicó y esto dijo sobre bailar en tarima:

“Los muchachos me habían visto bailando y me dijeron que si ganábamos bailaba. Yo les dije: ‘ganemos’”, recordó el timonel sobre su momento en la tarima donde festejaba junto a sus pupilos.

El Macho también explicó cómo se dio la bienvenida que tuvo en Hojancha, su hogar en Guanacaste.

“La verdad, yo no quería. Mucha gente me llamó y yo les dije que les agradecía, pero pasé a cenar con mi señora y ahí estaba una muchacha de allá que llamó. Cuando la vi, sospeché que iba a ser una intención. Igual fue muy bonito. Uno entiende a la gente y la emoción, pero a uno le gusta descansar”, añadió.

Ramírez no escondió el amor que siente por este pueblo guanacasteco:

“Dan ganas de quedarse allá, ese es mi anhelo: estar tranquilo, tener paz mental y disfrutar de cosas sencillas. Tener un gallinero e ir a buscar los huevos, cosas que son difíciles por la vida que escogió”, concluyó.

