Óscar Ramírez: "Este cierre va a ser demasiado bravo, será todo o nada"

El estratega de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez, espera no tener que alargar la serie ante Liberia ni a tiempos extra y mucho menos a penales en la semifinal de vuelta, este sábado a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Moreira Soto.



La serie marcha 1-1 1 tras lo ha ocurrido el miércoles anterior en el estadio Edgardo, Baltodano Briceño en Liberia.

“Sí, bueno, es una posibilidad (extender la serie a tiempos extras). La intención es que no sea así y poder lograr el pase a la final. Pero no hay que dejar de lado”, comentó Ramírez.



Y agregó: “Creo que tenemos un rival muy calificado, como lo es Liberia, con su técnico, su parte emotiva, que ellos con su clasificación la elevaron, hicieron un gran partido. Y entonces sí hay que pensar en alguna manera que hay la posibilidad de eso”.

Para el Macho, el factor más determinante para sacar esta serie será haber aprovechado el descanso de sus jugadores, luego una buena recuperación después del compromiso frente a los liberianos.



“Creo que lo más importante es que los muchachos estén bien descansados, que la viajera ya, esperemos Dios quiera, que se termine y podamos estar más cerquita de lugares”, añadió.



Otro punto a destacar es que en esta ocasión en el campeonato nacional, los manudos terminarán sus series en casa en el Morera Soto, contrario a lo que sucedió en Copa Centroamericana, donde tuvieron que ir a buscar la clasificación a Honduras frente al Motagua y el Olimpia, y la gran final en Guatemala contra el Xelajú.



“Es un tema de ahora que nos toca cerrar en casa, que no lo hemos vivido y que creo que lo necesitamos. Necesitamos hacernos fuertes en nuestra cancha y poder cerrar bien. Creo que va a ser un factor importante, anímico. Dios quiera, también la afición. Yo sé que está muy ansiosa, que tiene esas ganas, pero esto se gana con paciencia”, concluyó.