Óscar Ramírez: "Estamos recuperando algunas cositas"
El estratega campeón nacional analizó el triunfo ante San Carlos.
El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el triunfo 1-0 ante San Carlos en el estadio Morera Soto.
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Ramírez:
Análisis: Es importante, ya había dicho algo de los arranques, estamos volviendo, hay episodios en que volvemos a realizar lo que veníamos haciendo. Estamos recuperando algunas cositas. La gente que entró de cambio nos da soluciones, algo que había sido una constante en el equipo. Importantísimo puntuar.
Malcom Pilone: Es un muchacho muy interesante, queremos tener más armas y que venga a entender nuestra manera y acoplarse lo más rápido posible. Ojalá poder tenerlo lo más pronto posible. Se nos ha puesto un poco más complicado el inicio.
Demetrius Tristán y cupos de extranjeros: Vamos a ver qué decisión se toma. Hay cosas administrativas y luego opinaré de eso.
Ronald González a la Federación: Ya es tiempo de darle tiempo a la parte nuestra, Ronald fue a un Mundial, sabe lo que es una eliminatoria, tuvo procesos como seleccionador, él fue el técnico de la Selección Sub-20 que nos dio el cuarto lugar en el Mundial. Yo sé que los clubes tienen su estructura, pero en los Juegos apareció un muchachito muy interesante, hay que ir a ver y hay mucho chiquito que se puede ir a ver. Si viene alguien de afuera lo ve de otra manera y eso no ha dado. Tenemos tres periodos de eliminatoria y hay cosas que no han dado. Hay que darle chance para organizarse mejor.
Washington Ortega y Bayron Mora: Es importante, estamos eternamente agradecidos con el preparador de porteros Diego Cejas. El recuperar a Washington pensando en su rodaje, en marzo entra lo de la Copa de Campeones de Concacaf. En ese departamento tenemos jerarquía y tranquilidad. Hay que ver cómo se sintió, viene el Torneo de Copa que nos ayuda para ir manejando.
Delantero José Alvarado: Es una recomendación, creo que hasta don Joseph Joseph opinó. Nosotros lo vimos y nos llamó la atención. Tiene un golpeteo frente al marco muy bueno. Ataca espacios, es muy versátil. Es muy sencillo, no hace problemas, es muy serio. El grupo lo ha acogido muy bien por su manera de ser. Ya vieron lo que nos puede dar. Me lo recomendaron don Joseph en algún momento, don Carlos (Vela) también.
Enfrentar a rivales que luchan descenso: Hablando de San Carlos lo estuvimos mirando y ojo... tiene muchachos muy interesantes. A Walter le gusta tener el balón, si hubiésemos anotado rápido se nos ponía mejor el partido. Su juego es de posesión, por ratos nos dieron problemas. Nos dio batalla.