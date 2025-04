Óscar Ramírez: "Estamos en segundo lugar por el trabajo de Guima"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, brindó su análisis luego del triunfo 0-2 ante Puntarenas en el estadio Chorotega.

Estas fueron sus declaraciones más destacadas:

Análisis del partido: Tuvimos el protagonismo y lo que nos plantea el técnico de Puntarenas es que es muy agresivo. Fue una decisión táctica para aguantar lo que se nos vino.

Segundo lugar: Aquí todos buscamos estar lo mejor posible, el primer lugar da una final asegurada, pero vamos a intentar estar ahí. Si Heredia tiene su bache trataremos de aprovechar.

Joel Campbell: Es un tema que es un partido físico, el otro día, en el clásico sabíamos que era un muchacho desequilibrante. Con desplazamientos tan amplios no se prestaba. Joel es más de ofensiva, desequilibrio.

Planilla: Algo que me ha caracterizado es sacar gente, para mí todos son importantes. Yo necesito gente al 100% y recuperados.

Cierres de campeonato: Yo soy muy de observar, analizar y ver cómo les llego a los jugadores, yo necesito que todos estén integrados. En este momento, mi sentir es tener todas las herramientas disponibles, ya en una mano a mano es un tema de aplicación.

Qué se encontró: Encontré grandes virtudes y eso es gracias al trabajo del profesor Guima. Ha sido uno de los técnicos más ganadores del país y tiene una proyección internacional importante. Yo tuve a Guima como técnico, logramos campeonatos, sé cómo trabaja él. Me toca a mí maximizar la materia prima. Es poco tiempo, no es lo mismo tener seis meses de trabajo acumulado. Estamos en segundo lugar por el trabajo de Guima, por el trabajo acumulado. Me toca hacer un cierre.