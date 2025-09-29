Óscar Ramírez está golpeado por indisciplina de cuatro jugadores de la Liga

El asistente técnico de Alajuelense, Marcelo Sarvas, reveló algunos detalles sobre la determinación de que los jugadores Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz no viajaran a Honduras por indisciplina.



Sarvas especificó que la decisión de que no viajaran los cuatro futbolistas pasó por el cuerpo técnico, la dirigencia y hasta por los capitanes del equipo.

A Sarvas se le consultó cómo tomó el entrenador Óscar Ramírez esta noticia y el brasileño aseguró que el Macho "está golpeado".

"Es muy difícil, Óscar es un ser humano alegre, principalmente por los muchachos más jóvenes tiene una responsabilidad muy grande por el futuro de ellos, lo golpea de una forma mucho más diferente, mucho más allá del fútbol, de táctica, del equipo que va a empezar mañana, le golpea de una forma diferente", comentó Sarvas. El asistente técnico rojinegro destacó que "es una película que pasa en la cabeza que usted no quiere que pase, lo golpeó mucho en esta parte. Ahora nos enfocamos en el trabajo hacia adelante".

La serie de cuartos de final ante Motagua marcha 1-0 a favor del club hondureño y en el caso de Pérez y Ruiz pintaban que serían titulares.