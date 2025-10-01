Óscar Ramírez: "En la crisis es cuando más hay que sacar carácter"

El técnico Óscar Ramírez festejó por todo lo alto la victoria de Liga Deportiva Alajuelense frente a Motagua, en territorio hondureño, y que les permitió clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana.

“Fue un partido difícil, no es sencillo venir a Honduras. Felicito a Motagua, un digno rival. Rescato la personalidad del equipo, porque en los primeros minutos intentamos salir con el balón desde atrás. El penal nos golpea un poco, pero reaccionamos y empatamos rápido”, comentó el estratega manudo a Teletica Radio.

Ramírez subrayó la importancia de contar con siete futbolistas de la Sub-21, quienes ganaron experiencia en un escenario de alta exigencia.

“Los muchachos hicieron su función sin salirse del libreto. El partido fue complicado, con el 1-0 y luego el 2-0, pero el equipo se asentó, fue mejor y sacó el resultado cuando más dolía. En la crisis es cuando más hay que sacar carácter, este es el ADN, esta era la forma y mientras más difíciles las pongan, más vamos hacia adelante”, afirmó.

En cuanto a la propuesta táctica, el timonel explicó su planteamiento inicial y los ajustes realizados. “Creí que Motagua iba a tener un planteamiento más reservado, por eso mantuve la línea de cinco atrás, con extremos profundos. Joel jugó como todos queremos. La presión de Motagua nos complicó por momentos, pero supimos aguantar y luego cambiamos. Eso también es parte de lo que un equipo debe tener”, agregó.

Ramírez insistió en que la Liga debe mantener su esencia pese a las adversidades. “La esencia de Alajuela siempre ha sido esa, con problemáticas, pero cada uno debe tener claro su rol y cumplir con su funcionamiento”, puntualizó.

Finalmente, el técnico destacó la necesidad de evolucionar constantemente en el plano táctico. “Un equipo debe tener versatilidad, porque los rivales estudian, tienen videos y análisis para que no seamos predecibles”, concluyó.