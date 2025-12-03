Óscar Ramírez: "El tricampeonato sería un logro importante"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, habló en la previa de la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú, tras el empate 1-1 en el juego de ida.

El estratega destacó la importancia del momento, pero insistió en mantener la calma antes del duelo definitivo.

Ramírez reconoció que alcanzar el tricampeonato de la Copa Centroamericana sería “un logro importante”, aunque recordó que aún resta un partido exigente.

“Sería un logro importante. Siempre que se gana es importante. Sería muy bonito, pero todavía nos faltan estos 90 y tantos minutos que tenemos que lidiar”, afirmó.

El técnico manudo hizo énfasis en la mesura con la que el equipo debe afrontar el encuentro.

“Es un tema de mesura, tenemos grandes rivales al frente y el de mañana es el paso más importante que tenemos”, comentó.

Sobre la posible alineación, Ramírez evitó adelantar detalles y explicó que la decisión final se toma horas antes del compromiso. “Hasta mañana le hablo a los jugadores sobre la formación”, señaló.

Finalmente, Ramírez reconoció que sí ha trabajado los penales, aunque espera no poder llegar a estas instancias.

El partido de ida entre Alajuelense y Xelajú quedó igualado 1-1 la semana anterior en el estadio Alejandro Morera Soto.







