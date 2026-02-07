Óscar Ramírez: "El Herediano de ahora es muy combativo"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, habló previo al clásico provincial ante Herediano este sábado por la noche.

Para el estratega, este Herediano dirigido por José Giacone es muy “combativo” y mantiene una planilla de mucho calibre.

Además, dio su punto de vista sobre la llegada de Hernán Medford al banquillo del Saprissa, así como de que su nombre se maneje para la Selección Nacional.

-¿Cómo analiza el partido de mañana y qué espera del juego?

Creo que es un clásico ya, un clásico bien acentuado, con mucha rivalidad en los últimos tiempos y que en este caso, pues, nosotros estamos atrás de ellos, buscando acercarnos y por lógica ellos en mantenerse ahí en esa posición.

En cuanto al partido, pues creo que es un partido difícil, siempre Heredia tiene esos rasgos de equipo combativo, equipo táctico, en este caso al mando de José y con todo el respeto, creo que puede ser un partido difícil y que trataremos de ver cómo resolvemos en nuestra cancha, que la tenemos que hacer valer.

-¿Qué diferencias nota entre este Herediano al que se midió en el pasado torneo y que no terminó entrando a semifinales?

Sí, saludos Alejandro. La verdad que no, del semestre pasado sí sé que no arrancaron bien y que costó, hubo varios cambios de entrenadores y de alguna u otra manera afectó que al equipo le costara retomar su ritmo y entonces se quedó fuera de clasificación.

El de ahora, de lo que he visto, es un equipo muy combativo, con una estructura que el profe José maneja muy estable, entonces creo que ha tenido el tiempo y el espacio para poder tener una base importante, además de que tiene una planilla muy amplia que él ha estado sabiendo manejar, entonces creo que es muy serio, el partido nuestro es muy serio mañana, y una diferencia, es decir, el tema es que ahora ellos arrancaron bien, con buen ritmo y eso es lo que podemos saber ahora en este momento, que es la actualidad.

-Usted el martes anterior indicó que sacrificaría el Torneo de Copa para dar prioridad a los otros dos. ¿Lo mantiene así?

Nosotros estamos, es que uno dice una cosa y salen otras, yo lo que di a entender es que en la parte competitiva no estamos en nuestra mejor forma, y quisiera competir mejor, pero no se puede porque tengo que darle el trabajo físico y el trabajo a los muchachos.

Lo diré muchas veces, no hubo el espacio para trabajar además de que fuimos el último equipo que junto con Saprissa comenzamos tarde, entonces nosotros el espacio ha sido muy cortado y no hemos podido, entonces yo me refería a que tenía que dar libre a los muchachos porque era el único momento que podía hacer eso.

Tal vez la parte competitiva a nosotros en este Torneo de Copa no es la mejor, además de que hay que apelar, por ejemplo el día anterior tuve que ir a traer a muchachos de la sub-21, entonces, no es decir, que no voy a competir, pues, vamos a competir, lo hicimos el otro día, creo que no merecimos perder, pero que no es el mejor momento para nosotros para poder competir está claro y que si el hecho de sacrificar es que le íbamos a dar trabajo a los muchachos que son la base, los que han estado con nosotros o que necesitan ese trabajo y que por ende en ese momento un partido no era lo recomendable para nosotros poder participar si es que estamos hablando de igualdad, entonces a eso me refería.

-¿Tiene muy definido el esquema 4-4-2 para este arranque de campeonato, espera modificarlo en algún momento?

Uno trata una idea y va mirando muchachos y poco a poco se va ajustando el equipo, tal vez no somos tan definidos en un sistema, tenemos nuestras variables de acuerdo al momento del partido, tal vez si usted habla de 4-4-2 porque los dos muchachos vienen con referencias de centro delanteros, pero estamos viendo que en este caso Ángel (Saldívar) también nos puede jugar de una manera viniendo de atrás, entonces no es así tan específico el 4-4-2, sino también son momentos del partido, en algún momento hemos podido jugar líneas de cinco de acuerdo a la circunstancia, entonces yo no soy de casarme mucho con algo, más que todo por el momento del partido.

-¿Hay alguna actualización con respecto a los jugadores que están lesionados?

En este proceso están algunos, ese es otro tema que teníamos varios muchachos que resintieron y que hemos tratado de poder recuperar para estos momentos que vienen tan importantes y pues ahora será con el doctor hablar a ver cómo han evolucionado para ver si los podemos tomar en cuenta tanto en el entrenamiento como en el mismo partido de mañana.

-¿Hace poco Rónald González lo nombró a usted dentro de la lista de candidatos a la Selección? ¿Qué opinión le merece esto?

No, no muchachos, para mí es un capítulo cerrado, en este momento estoy con el tema de lo que puede ayudar aquí en Alajuela para dar un poco de una parte deportiva a aportar y ver después más adelante, pero el tema de la Selección ya lo veo como un capítulo cerrado.

-¿Qué opinión le genera el regreso de Hernán Medford al banquillo del Saprissa?

No, no, yo creo que hace bien al fútbol, es un referente nuestro, tanto como jugador como entrenador y cuando estuvimos juntos creo que hicimos un buen cuerpo técnico y se lograron cosas importantes. Ahora, pues ya estamos, digamos, cada uno en su función, pero bien, bien, yo siento, han podido ayudar mucho en este caso a Saprissa y al fútbol nacional.



