Óscar Ramírez dio su opinión sobre el volumen de juego y estilo de Alajuelense

Con 10 puntos, a pesar de tener un partido menos, y en la quinta casilla del Apertura 2025, el desempeño de la Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez sigue generando dudas.

El timonel explicó, desde su punto de vista, lo que observa en su oncena.

“Hacemos muchas veces superioridad numérica en salidas estáticas, buscando líneas de pase en el mediocampo. Pero si ganamos, no hablan. Cuando se pierde, se habla de transiciones, de combinativa, de formas”, explicó Ramírez tras la derrota del sábado anterior ante Pérez Zeledón.

Aseguró que no todos los partidos son iguales y que muchas veces no se toma en cuenta lo que hace el equipo contrario.

“Son momentos del partido. El rival también cuenta. Si se echa atrás, hay menos espacios. Si te juegan mano a mano, como contra Saprissa, el partido es atractivo”, detalló.

Defendió que su oncena no siempre presenta la misma cara.

“No es que siempre se juegue de una sola manera. Hay que interpretar los momentos. En transiciones creo que somos el equipo más peligroso, con Hernández, con Mitchell, con Pérez. También hay momentos para jugar largo porque la presión es sofocante y perder un balón cerca del área puede costar un gol. Entonces, si arriesgamos por jugar bonito y nos anotan, igual critican”.

Ramírez concluyó siendo muy claro con lo que quiere ver de sus pupilos en cancha.