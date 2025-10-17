Óscar Ramírez destaca la mejoría de Joel Campbell y Ronaldo Cisneros

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, destacó la gran labor que están realizando el mexicano Ronaldo Cisneros y el experimentado Joel Campbell.

Ambos fueron titulares en la victoria 3-1 ante Herediano, el azteca con un doblete y Campbell marcando el último tanto desde la vía de la pena máxima.

“Con él tuvimos una conversación seria, pero esa pregunta deberían hacérsela a él, sé que está llevando una dieta muy rígida, está corriendo bastante, ha tenido una gran disposición, es un ejemplo, es de los que más vive el entrenamiento. En su momento lo afectaron las lesiones. Nadie duda de su calidad”, mencionó en conferencia de prensa.

Además, añadió que “la conversación que tuvimos fue importante. Él está dando ejemplo a los compañeros, mostrando que, aun siendo de los más grandes, es de los que más pide entrenamiento. Por ahí anda el tema”.

Sobre Cisneros, el estratega mencionó que en ocasiones la adaptación cuesta más a otros futbolistas.

“Cisneros ha venido trabajando bien, esto es un proceso, no es fácil y muchas veces la gente quiere todo rápido, hoy nos dio réditos, mostró su calidad”, expresó.

Alajuelense llegará encendido al clásico nacional de este domingo ante Saprissa a las 6 p. m. en el estadio Morera Soto.