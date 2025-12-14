Óscar Ramírez: "Decirle a la afición que viene la etapa más difícil"

El entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el pase a una nueva final del equipo, luego de vencer 4-1 a Liberia en la semifinal.

Estas fueron las declaraciones más destacadas del Macho:

Afición: Aquí el tema es tener un buen grupo, un buen camerino. Quiero agradecer a la afición, todo fue apoyo, el jugador tuvo esas ganas. Decirle a la afición que viene la etapa más difícil, la más compleja, yo sé que están esperando esa, pero pueden ser momentos de paciencia, no ser tan ansiosos y entender el juego. Que el aficionado entienda que van haber voluntad y ganas. El grupo está bien, cauto, mesurado y responsable, esperemos cerrar de la mejor manera.



Análisis: Viéndolos entrenar ayer sabía que íbamos a realizar un primer tiempo así. Teníamos enfrente a un equipo difícil, teníamos a un técnico rival con mucha capacidad. Nuestros cambios siempre han sido importantes.

Una nueva final: Si estoy aquí es por Dios, quiero darle gracias a él. Uno a veces quiere que todo sea a la manera de uno, pero hay que aceptar y encontrar la paz. Que sea la obra de Dios para ver lo que él quiere. Yo entiendo lo de la afición, pero todavía faltan partidos importantes.

Rendimiento: Cuando uno logra un título es difícil no aflojar un poco, cuesta alimentar esas ganas que hoy tuvimos. En eso es importante ver el trajín de Copa Centroamericana, los viajes, ir a Liberia, eso tiene su peso. Cuando usted ve dos jugadores los cambia, pero cuando lo ve general, ya es un tema de grupo.

Washington Ortega: Vamos a ver, aquí es muy importante el tema de Diego Cejas y Washi, hay que analizarlo bien, hay que ver los pros y contras. Tengo que ver el sentimiento del jugador, hay que ver si se da la situación, en cancha, en algo más serio, no hemos tenido. Veremos.

Etapa final: Indistintamente del que juegue, todos están puntita de pie. El bien de uno es el bien de todos. Este camerino ha dado el do de pecho ante las adversidades.