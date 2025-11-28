Óscar Ramírez dará continuidad a Bayron Mora en el arco ante Cartaginés

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, aseguró que dará continuidad al portero Bayron Mora, esto tras la ausencia de Washington Ortega por lesión y que aún falta algunos días para que regrese a las canchas.

Mora fue titular ante Xelajú y solo recibió un tanto de penal y al criterio del Machillo, lo hizo de gran manera.

De ahí que se incline por su titularidad este domingo ante Cartaginés en el Fello Meza (11 a. m.), atractivo juego, aunque ambos estén clasificados.

Además, Ramirez respondió quién es la primera opción a la hora de cobrar penales.

Extracto de la conferencia de prensa previo al partido ante los brumosos:

-¿El tema de la portería, le dará continuidad para afianzar a Bayron Mora o también ha pensado en una rotación con Johnny Álvarez?

Esperemos que más adelante tenga Johnny su oportunidad, creo que ya la tuvo en algún partido, pero en este caso considerando lo del otro día y ver la manera de Bayron, pues da tranquilidad y creo que va a ser de la partida si no pasa nada especial.

-¿Pensando en el partido de Cartaginés, se puede tomar como referencia al 0-0 de la semana pasada?

No, creo que el partido de Cartaginés es el más constante, el 4-2-3-1 o 4-4-2 en algún momento y ver si quiere aplicar la línea cinco, entonces esa es la parte que nosotros tenemos que tener ahí, el tema de planteamiento y ver de qué manera podemos lidiar con cualquiera de los dos planteamientos que nos haga.

Y ver también nosotros de qué manera nos encontramos el otro día, pues creo que, aun así con todo lo que nos hizo, tuvimos opciones, me recuerdo el peligro de ellos de alguna manera fue el balón parado, unas dos opciones ahí que tuvo la bola ahí dando en el área, pero lo demás en cuanto a opciones de gol creo que tuvimos las mejores.

-Don Óscar, hay tres jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas, los tres titulares, Gamboa, Parkins y Matarrita, ¿Cómo van a manejar este aspecto?

Ya hablaba un poco de la dosificación, pero también es importante que son jugadores estelares, tenerlos también viables para la fase final. Para cualquier situación, pero si todavía queda jugarse el último partido, pues es un tema a considerar y si es riesgoso, pero veremos ahí lo que termina el juego.

-Profe, el tema de los penales, yo sé que lo que pasó el miércoles puede ser hasta circunstancial, ¿verdad? Pero aprovechando el ejemplo de lo que pasó, ¿cuál es el penalero número uno de la Liga?

Yo creo que fue un tema circunstancial, en el tema de, por ejemplo, si yo me decís los penales contra la Olimpia y de hecho no estaba ninguno de los que tiraron el otro día, pero siempre está el tema de Joel, creo que el último contra Pérez, entonces es el número uno.

Luego, ante la circunstancia, está lo de Celso, pero creo que en esto, viendo después los penales un poquito más claros, es virtud del portero. Entonces, yo creo que de alguna manera fue virtud. Pero es curioso porque después revisamos el tema de los goles, de la tanda de penales contra el Real España, de ellos, y más bien a él lo sustituyen para poner a otro mejor.

-¿Cómo manejará el tema de las cargas de trabajo con tanto partido seguido?

Mira, es un tema que lo hablamos ayer, y ahí lo tenemos presente, pero en este momento lo que nos tenemos aquí inmediato es lo de Cartago, entonces estamos más claro con lo de Cartago.

Más adelante el domingo jugamos a las 11, y tenemos sesión el lunes en la mañana, y depende de la alineación, qué muchachos jugaron, qué porcentaje jugó, que no puede entrenar a un nivel óptimo el lunes.

Y tienes que hacer mucho, mucho tema de balón parado. Eso ha sido lo jodido de esta parte de este semestre, donde no hay el espacio que sí tuvimos en algún momento para planear bien, bien trabajado tanto la parte ofensiva, la defensiva, como el balón parado, teníamos el espacio y el tiempo. Ahora en esta seguidilla ha sido, imagínate, que venimos, primer día de la selección, inmediatamente, y que no jugaron, porque si hubieran jugado no hubiéramos tenido algunos jugadores, y planear el partido en sí.

Y lo otro ha sido recuperación, video, análisis, hablar con ellos, hacer un algo ahí, un bosquejo, por decirlo así, y participar. Entonces ha sido la parte jodido.

-Tal vez usted no le pone mucho cuidado a eso, pero ya empieza todo el tema a nivel de redes, a nivel de afición, de que llega diciembre y la Liga se cae. ¿Ese partido puede ser un parte aguas para esa rebeldía a la cual usted ha apelado tanto, que el equipo realmente saque los partidos que tiene que sacar, que son los que históricamente le han costado últimamente?

Recordemos que la educación nuestra de escuela y colegio es muy repetitiva, y si no la hacemos así entonces es muy voluble, en cualquier momento se va información y hay que volver a repasar para tener eso fresquito, cosa que sí pudieron hacer la mayoría de equipos que hemos enfrentado. Y nosotros no, y en ese momento lo más jodido es eso, que nosotros estamos casi que jugando y corrigiendo en lo que son los mismos partidos. En toda esa parte también ustedes tienen que ser conscientes e informar bien de que no es fácil, estamos en desventaja ante esas situaciones y otros equipos la pueden… Pero no va con el carácter está, porque si vos ves el recuperarnos de fallar dos penales, que no se haga un gol y tener, y aun así terminar buscando el segundo, al igual que Cartago, estuvimos al final por hacer un gol y se dio.

Entonces en esa parte yo creo que no hay discusión, el equipo ha sido rebelde, ha puesto las ganas, los deseos, y en este caso digo yo que lo que es poco de las cargas.

-Don Óscar, nada más el tema de Lucumí, que no pudo estar presente ante Xelajú, ¿cómo va la recuperación del jugador?

Para lo que es este partido de Cartago, mañana veremos ya si podemos tomarlo en cuenta y si no pensar en lo del miércoles.



