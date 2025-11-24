Óscar Ramírez da mensaje tras lesión de portero Washington Ortega

En el cronómetro marcaba los 70 minutos en el triunfo de Alajuelense 2-0 ante Sporting, cuando el cuadro manudo encendió todas las alarmas: se lesionó su portero titular Washington Ortega.

Ortega salió de cambio en camilla por una molestia muscular en la pierna derecha. Su lugar lo ocupó Bayron Mora.

El técnico manudo, Óscar Ramírez,

Ahora, el reto manudo es recuperar a Ortega a tan solo para que se dispute el juego de ida de la final de ida de la Copa Centroamericana.

El primer careo de los finalistas será este miércoles a las 8 p. m. ante el Xelajú de Guatemala en el Morera Soto.

