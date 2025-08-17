Óscar Ramírez da explicaciones sobre cómo juega su equipo

Luego de empatar 0-0 ante Puntarenas, Óscar Ramírez analizó el partido y el cómo juega su equipo.

Estos fueron los principales temas abordados por el timonel.

Eficiencia y definición

Es una pregunta donde tal vez el tema es la eficiencia, porque trabajar sí hemos trabajado y provocarla sí la hemos provocado. El tema es la eficiencia, que es el golpeteo final. Tal vez por ahí es el tema, porque, si mal no recuerdo, en el partido pasado tuvimos muchas opciones, no así la eficiencia en el golpeteo final, además de un portero que estuvo en su día. Hoy, de alguna manera, en una cancha difícil, porque esta cancha es compleja.

Funcionamiento del equipo y la cancha

Me quedé muy conforme con el partido el otro día en cuanto a la parte funcional. Ustedes también tienen que entender que en una cancha como esta uno quisiera mantener la misma situación, pero no es fácil. Es una cancha que, además de la forma de jugar de Puntarenas, complica mucho. Creo que eso sí tendrían que analizarlo, porque es un equipo muy intenso, no deja espacio ni tranquilidad para el armado. De hecho, tampoco nosotros los dejamos armarse. En algún momento se abrió un partido muy de bola larga, principalmente en el primer tiempo, ante la presión.

En el segundo tiempo se abrió un poco más, más combinativo, por el cansancio físico y por cómo fue transcurriendo el partido. Eso también hay que analizarlo. Ahora todos los equipos son presionantes, no hay un equipo que deje tranquilo para salir jugando. Creo que en nuestra cancha, en el partido anterior, quedó más clara nuestra idea combinativa por el centro y los costados, con la proyección de los laterales.

Dorian y Elián

En el caso de Dorian, siento que es un jugador que estamos llevando. Después hablaba con él y me explicaba que es la primera vez que muestra esa movilidad con nosotros. De alguna manera, tiene su proceso, su forma. Creo que esta semana trabajamos mucho más con él y nos dio más versatilidad en su movilidad. Es algo natural en él.

En el caso de Elián, es un muchacho interesante. El otro día lo utilizamos en Nicaragua para darle rotación al equipo, ante la lesión que arrastraba Matarrita desde el final del torneo. Lo usamos ese día porque Ruiz ya tenía cuatro o cinco partidos seguidos y era necesaria la rotación. Con balón es muy claro; sus centros son muy peligrosos. Sentimos un poco la parte defensiva, que hay que trabajar con él. Esta semana se pudo trabajar en el bloque porque llegó en días con partidos muy seguidos y no había tenido tiempo de manejarlo. Ahora estamos trabajando en eso para mejorarlo.



