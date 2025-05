Óscar Ramírez: “Con la expulsión todo cambió”

Alajuelense sumó un empate más, el número 13 del torneo, pero esta vez como parte del primer partido de las semifinales ante Puntarenas FC como visitante en el Ernesto Rohrmoser.

Para el técnico rojinegro Óscar Ramírez, la expulsión de Alberto Toril al minuto 12 lo condicionó por completo y cambió todos los planes.

Esto es un repaso de lo más destacado del Machillo en conferencia de prensa:

La expulsión de Toril: La táctica nuestra era diferente, íbamos con una situación presionante, sabiendo que uno de los puntos fuertes de ellos es lanzarle a la línea del rival, pero con la expulsión todo cambió, ellos salieron con tres hombres en punta y luego nos aplicaron lo mismo que en Guanacaste, tratamos de seguir con dos delanteros, pero tuvimos que replantear el juego a línea de cinco. Fue una condición de juego.

Arbitraje: Ve que casual que la única oportunidad clara del partido fue la de nosotros de Bran, pero que yo me acuerde de una de Puntarenas no recuerdo bien. Del arbitraje si noto cambios de mi época a esta, entiendo que antes mucho jugador fingía faltas y ahora se está dejando correr, el tema es el criterio arbitral, hay un error humano que puede pasar y es un riesgo por correr.

Regreso de Celso y ausencias de Moya y Campbell: Aquí la problemática de hoy es que tal vez la cancha no era tan grande, con Celso recuperamos una figura que es un emblema que está en alto rendimiento y no le afecta la ausencia, lo de Moya es una lesión ahí, el viernes estuvo participando en cancha y lo de Joel, la lesión que tuvo el lunes pasado y me paró dos o tres días a media agua, entonces decidí cuidarlo más pensando que es sintético, mañana creo que se integra y veremos si está para el miércoles.

Juego de vuelta: Será un partido tal vez como lo íbamos a plantear hoy, tenemos que presionar y buscar el marco, es un renacer de lo planteado hoy. La problemática ahí es que Puntarenas tiene gente muy veloz arriba y tiene su manera de controlar, así que tenemos que defendernos bien.

Ausencia de Aarón Suárez: Lo de Aarón consideré un poco que lo de la cancha, era un juego de mucho roce y más físico el tema, por eso era la ausencia.

Expulsiones: Es difícil, si algo estamos trabajando son las ganas y la intensidad y ahí Toril lucha por la pelota y toca al muchacho, lo ideal es no tenerlas y yo sé que el muchacho en ningún momento va a querer perjudicar al equipo.