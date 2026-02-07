Óscar Ramírez cierra las puertas de la Selección Nacional

Pese a que su nombre ha sonado como opción para tomar las riendas de la Selección Nacional, Óscar Ramírez le cerró las puertas a cualquier opción de retornar al banquillo de la Mayor.

Sorpresivamente, el estratega aclaró su posición en la conferencia de prensa previa al duelo que tendrá su equipo Alajuelense ante Herediano este sábado.

Tras ser consultado, el Machillo lo dejó más que claro.

“No, no muchachos, para mí es un capítulo cerrado, en este momento estoy con el tema de lo que puede ayudar aquí en Alajuela para dar un poco de una parte deportiva a aportar y ver después más adelante, pero el tema de la Selección ya lo veo como un capítulo cerrado”, explicó.

El Machillo dirigió el proceso de la Tricolor antes y durante el Mundial de Rusia 2018 donde Costa Rica perdió ante Serbia y Brasil y empató con Suiza.

Según Rónald González, nuevo director deportivo de la Fedefútbol, Óscar Ramírez es uno de los tantos técnicos ticos que podrían ser tomados en cuenta para el puesto de entrenador de la Mayor.

Sin embargo, con esto el Machillo le cierra las puertas a todas las especulaciones de un eventual regreso a la Tricolor.

Otro de los aspectos que habló el técnico rojinegro, fue sobre el retorno de Hernán Medford al Saprissa, colega en sus tiempos de la selección nacional como jugador y con quien compartió banquillo con los morados en el 2005.

“Yo creo que le hace bien al fútbol, es un referente nuestro, tanto como jugador como entrenador y cuando estuvimos juntos creo que hicimos un buen cuerpo técnico y se lograron cosas importantes. Ahora, pues ya estamos, digamos, cada uno en su función, pero bien, bien, yo siento, han podido ayudar mucho en este caso a Saprissa y al fútbol nacional”, concluyó.



