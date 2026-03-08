Óscar Ramírez avisa: "Venimos en alzada"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el triunfo de su equipo 0-2 ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.



Estas fueron las declaraciones de Ramírez en conferencia de prensa:



Cambio de sistema: Es una variante dentro de lo que hemos manejado. En eso depende del estudio del rival.



Guillermo Villalobos, Jason Lucumí, Malcom Pilone y Kenneth Vargas lesionados: Esta en el aire y veremos qué nos dice el doctor, los dos de hoy y veremos el tema de Memo.



Buen inicio de segunda ronda: Es un tema complejo manejar campeonato, un tema tan serio como Concacaf. Las dos victorias dan buen ánimo, venimos en alzada y eso es importante. Veremos cómo manejamos esto.



Estrategia: Una virtud es la gente veloz que tenemos por los costados, en algún momento se hace énfasis en los constructivo. Simplificamos y es un buen momento.



LAFC: Tenemos algo planeado pero con lo que pasó hay que ver si podemos variar la propuesta que teníamos.



Dos partidos sin recibir goles: Yo a veces me pongo a ver y mi pregunta es que ustedes no tienen momentos malos y muchas veces hay que lidear con eso. Poco a poco le hemos arrancado el camino.



Paté Centeno: Lo está haciendo muy bien, quiero felicítalo, es lo que necesita el fútbol nuestro. Es algún momento va a encontrar su oportunidad. Lo está haciendo muy bien. Tiene que seguir igual.

