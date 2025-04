Óscar Ramírez apuesta por devolver el ADN rojinegro en su primer discurso como técnico

Alajuelense presentó este domingo a Óscar Ramírez como su nuevo técnico de cara a lo que resta para el Torneo de Clausura 2025 y hasta mediados del 2026.

El Machillo Ramírez retorna a dirigir al equipo con el que consiguió seis títulos y lo convirtió en el técnico más ganador de la historia.

Pero en su primer discurso, el estratega dejó en evidencia que buscará regresar el ADN rojinegro e impregnarlo incluso a aquellos que no lo tienen.

El debut de Ramírez será en el clásico nacional este lunes ante Saprissa donde tendrán la obligación de triunfar.

“Si lo vemos por trabajo apenas estamos en un conocimiento de la planilla, entra el tema del compromiso del muchacho de ver cómo puedo entrar a ese sentimiento y de poder llegar a algo más, pues los clásicos son muy diferentes, la parte emotiva es muy diferente y la táctica. El equipo ya tiene sus bases de acuerdo a lo que estaba trabajando Guima, es solo repasar, no hacer mucho la verdad, yo tengo una idea y la iré plasmando, pero acá lo urgente es ganar mañana y clasificar”, manifestó en sus primeras palabras como estratega.

El extécnico de la Selección Nacional en el Mundial de Rusia 2028 explicó que no regresó a Alajuelense a trabajar en divisiones menores con la idea de volver al banquillo en el equipo mayor, más bien fueron situaciones de la vida que lo hicieron cambiar.

Además, reconoció que el fútbol “es un vicio” y que por eso siempre estuvo pendiente de todos los partidos nacionales e internacionales.

“Eso me dio para pensarlo, pero no lo busqué, pero ya cuando se da la situación con lo de Guima le pedí tiempo, pues hay situaciones que uno tiene que meditarlas, tal vez el hecho de estar y conocer a ciertos muchachos de ir a Brasil y estar con ellos fue importante. La situación que ha estado la institución y por ahí me decidí”, reconoció.

En esa búsqueda de despertar el sentimiento por la casa rojinegra, el estratega también envió un mensaje claro a la afición.

“Creo que la afición en algún momento, hay lapsos, por ejemplo en 30 minutos venís con la parte física muy aflote y podés atacar y luego decae en la segunda mitad, pero eso no implica que el equipo se caiga. Ningún equipo puede jugar los 90 minutos al mismo nivel, siempre habrá momentos que nos caeremos y ahí es a donde necesitamos de ese apoyo, que se dé en esos momentos justos, es ahí donde el aficionado debe meter y ahí entra el ADN del futbolista de seguir pese a todo, al dolor, a que ya no le den las piernas, etc. Entonces queremos hacer esa parte más fuerte y que el público nos dé ese impulso que necesitamos”, sentenció.

​Ramírez podrá estar en el banquillo este lunes ante Saprissa, pues, ya quedó debidamente inscrito ante Unafut.

El Clásico Nacional será a partir de las 8 p. m. en el Alejandro Morera Soto.