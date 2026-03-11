Óscar Ramírez: “Allá en Costa Rica hay que ser inteligentes”

La Liga Deportiva Alajuelense empató en casa de Los Angeles FC 1-1, lo que es un gran resultado en su deseo de clasificar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

La vuelta será el próximo martes en el Morera Soto, y el técnico Óscar Ramírez tiene claro cómo afrontar el cotejo.

“Allá en Costa Rica hay que ser inteligentes y, frente a nuestra gente, ir más en ofensiva”, señaló el estratega.

Para Ramírez es importante no adelantarse a pesar del buen resultado de visita.

“Hay que entender que es una final a dos partidos y el primer partido hay que saberlo jugar”, añadió el Macho.

Para Óscar, sus pupilos vienen en alza y lo logrado en la ida es un reflejo de esto.

“Los muchachos vienen en evolución. El semestre ha sido complicado y la noche de hoy es una lección”, indicó.

Antes de volver a pensar en Los Angeles FC, Alajuelense tiene que enfrentar el viernes a Pérez Zeledón por el Clausura, un torneo que los rojinegros no pueden descuidar.

“Hay que ocuparse primero del viernes”, concluyó Ramírez.