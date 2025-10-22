Óscar Ramírez afronta tres bajas clave en Alajuelense para el duelo ante Olimpia

Rónald Matarrita por expulsión y Rashirk Parkins y Guillermo Villalobos por acumulación de amarillas.

Estas tres piezas claves estarán ausentes en Alajuelense para el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana ante Olimpia.

Sin esas tres piezas, el técnico Óscar Ramírez tendrá que armar el rompecabezas de su alineación y tomando el cuenta el hecho de sí ya podrá contar con Celso Borges o Santiago Van Der Putten.





-¿Qué virtudes ven este cuadro de Olimpia y cómo sustituir a esos futbolistas tan importantes?

En Olimpia, primero la jerarquía de lo que dice su historia. Es uno de los grandes de Centroamérica y, por ende, un clásico centroamericano. Ya eso habla por sí solo. En cuanto a lo que es el equipo en sí, pues creo que el señor entrenador ha logrado tener un grupo muy maduro.

Siento que es una edad importante que tienen ellos de promedio, como jugadores ya de experiencia, que saben lo que es el trajinar por estos torneos. Muy ordenado, muy táctico, con características individuales importantes para aplicar en algún momento del partido. El balón parado también tiene una estatura importante, tiene trabajo y eso lo hace ser un equipo muy peligroso.

-¿Cómo sortear el juego con tres bajas tan importantes?

La idea es tratar. Ahí está el tema de la cabeza mía, de ver cómo hago y también con la confianza de que los muchachos que les toque, que lo hagan de buena manera. De hecho, es una de las cosas que siempre hemos hablado, que el grupo que está atrás tiene que trabajar igual que el que está en ese momento jugando.

-¿Qué tan importante será golpear primero en la serie?

Siento que va a ser muy importante, ya que damos un golpe de autoridad y con la victoria aquí vamos a ir con más confianza, más preparados para marcar el partido allá en Olimpia.

-¿Realmente cómo está barajando ese tema de la ausencia del lateral izquierdo y si hay otras opciones que no sea supuesto y natural, como por ejemplo Aarón Salazar?

Sí, ese es un tema que estoy barajando, porque también no solo eso que vos estás hablando, sino también con quién van a jugar en ese lado. Es un muchacho interesante, Chirinos, y que tengo que tener la parte de conocimiento, la parte de lo que tengo y cómo combatir contra eso. Entonces muchas veces ustedes se van por el 1, 2, 3 o por la secuencia y yo tengo que hacerlo más analítico, más funcional y pues me tocará, veremos, a ver, todavía nos queda una sesión para tomar esa decisión.

-¿Podemos decir que Celso Borges y Van der Putten van a estar para mañana?

Nos queda esta sesión de hoy en la tarde y de ahí tomaremos las decisiones cuanto al tema de ellos. En esto, pues, desgraciadamente en algunos momentos hemos sido un poco apresurados y hemos tenido una recaída y creo que es un punto, es una toma de decisiones delicada en el sentido de la parte que tenemos que estar convencidos de que estén 100% porque es una final también. Es decir, hay un acondicionamiento que hay que respetar y hay que hablar mucho.

También eso depende mucho del jugador. Muchas veces el mano a mano da para tomar una decisión y pues eso todavía hoy lo veremos en la tarde.

-¿Cómo se maneja el gol de visita? ¿Les preocupa?

Pues es un tema de análisis que ahora en la tarde, pues, lo tocaremos con los muchachos.

Las características que enumeré anteriormente tenemos que ver de qué manera podemos manejarlas y a la vez de qué manera también vamos a tratar de molestar a la Olimpia entre las cosas de análisis que hemos hecho y veremos con los muchachos. Creo que esto, pues, el gol ya tuvimos la experiencia con lo que pasó con el Matagua y pues no queremos estar en una situación de esas porque es compleja y a la vez difícil de manejo también.

-¿Contempla colocar una línea de cinco teniendo en cuenta que Olimpia ha anotado 48 goles en este inicio de la temporada y que esa dupla de Arboleda con Benguche es una dupla que ha dado mucha efectividad al juego de Olimpia?

Creo que vuelvo a repetir el tema del análisis, sí son muy contundentes los muchachos y si hay es un tema que tenemos que resolverlo bien, veremos ahora, pues, la toma de decisiones e igual puede haber momentos del partido que se pueda hacer, hay otros momentos en que podemos jugar con, pero también es importante controlar a la gente que alimenta a ellos y eso es importante también para neutralizar de alguna manera virtudes que tienen el equipo, entonces veremos a ver cómo ahora más tarde.

-Gracias a Liga Deportiva Alajuelense, Costa Rica maneja cuatro plazas en Copa Centroamericana. ¿Cómo ve este aporte de la Liga no solo a nivel de fútbol costarricense sino también a nivel internacional?

Creo que no solo la idea es que seamos más equipos, que estemos más en esa representación y pues lastimosamente en este torneo, pues, no se ha dado de la forma como se dio en el anterior y entonces en este momento, pues, quedamos nosotros y pues trataremos de ver si Dios lo permite, podemos llegar a esa gran final y lograr el cetro para mantener por lo menos la parte esta de que se han hecho en los dos últimos años, pero sí sería importante o mejor digámosle que estuvieran más equipos en estas etapas que estamos nosotros para realizar más lo que es el fútbol nuestro.

-¿Cómo está el estado de forma de sus delanteros Ronaldo, de Campbell, de Kenyel por supuesto que han estado marcando la diferencia?

Yo creo que es un tema de grupo, creo que en el momento, pues, que estemos también bien en defensa, bien en dinámica de medio campo, pues los delanteros también tiene su función y eso, pues, da un complemento para que se den en algún momento esos realces, entonces creo que el equipo de alguna manera ha venido evolucionando hacia lo que se quería, ya es un tema trillado de lo que es la construcción de un equipo, cómo se hace, cosa que tal vez en algún momento no se entiende a nivel de lo que es la parte de prensa, lo que es un trabajo de evolución, de empezar de cero a irlo llevando a la idea de uno, pues tiene su costo, tiene también parte de la aceptación de los muchachos.