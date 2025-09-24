Óscar Ramírez afirma que la serie ante Motagua está abierta

La Liga Deportiva Alajuelense cayó en casa ante el Motagua y complica sus aspiraciones en la Copa Centroamericana.

Esto no detuvo al técnico Óscar Ramírez de mostrarse positivo ante una posible remontada de los manudos en el certamen centroamericano, cuando la próxima semana cierren la serie ante el club hondureño.

A continuación, algunos criterios de la conferencia de prensa tras el juego de este martes:

La serie aún está abierta

“Recordar que esto es solo el primer tiempo de la serie y todavía nos falta cerrar allá. La serie queda abierta”.

Sobre el partido con un hombre menos

“Estas son las cosas del fútbol, no se puede planificar con uno menos tan temprano”.

Balance del primer y segundo tiempo

“A pesar de la expulsión en el primer tiempo fuimos mejores, pero ya en el segundo tiempo se resiente”.

Lo que intentaron hacer en cancha

“Apostamos a la forma, que era lo que nos quedaba. Desgraciadamente, se nos va en los últimos minutos”.

Cómo se dio el inicio del partido

“Así como empezamos los primeros 15 minutos, antes de la expulsión, tal vez las decisiones hubieran sido diferentes”.

La jugada de la expulsión de Matarrita

“Tal vez esos deseos y esas ganas lo traicionan. Es una decisión errónea, pero no puedo decir que sea a propósito”.

Cargar con dos torneos

“Es un tema complicado lidiar al mismo tiempo con el campeonato nacional”.