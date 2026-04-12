Óscar Ramírez advierte: “Si logramos clasificar a muchos no les gustaría enfrentarnos"

Liga Deportiva Alajuelense volvió a meterse en zona de clasificación de manera momentánea luego de imponerse como visitante 0-2 ante Sporting FC, resultado que dejó satisfecho al técnico Óscar Ramírez, quien analizó el compromiso y lanzó una advertencia de cara al cierre del torneo.

El estratega rojinegro destacó el desempeño de su equipo, aunque consideró que el marcador pudo haber sido más amplio por la cantidad de oportunidades generadas.

“Mantuvimos una base, siento que perdonamos, no era para un 0-2”, afirmó el entrenador manudo.

Ramírez explicó que una de las claves del compromiso fue la anotación conseguida antes del descanso, lo que permitió a su equipo controlar mejor el trámite del juego en la segunda mitad.

“Logramos el gol al cierre del primer tiempo y luego manejamos bien el partido, sabíamos que ellos iban a salir más”, comentó.

Otro de los aspectos positivos que resaltó el estratega fue la recuperación de futbolistas clave como Jeison Lucumí y Kenneth Vargas, quienes vuelven a estar disponibles en una etapa determinante del campeonato.

“Es muy importante poder recuperar en estos momentos a jugadores como Jeison Lucumí y Kenneth Vargas”, aseguró.

De cara a la lucha por avanzar a la siguiente ronda, el “Machillo” dejó claro que Alajuelense puede ser un rival incómodo si logra asegurar su boleto a semifinales.

“Si logramos clasificar sé que a muchos no les gustaría tenernos en un mano a mano, nosotros tenemos buen bloque defensivo y velocidad en ataque”, manifestó.

Además, añadió que actuaciones recientes fortalecen la confianza del plantel para afrontar la recta final.

“Partidos como el que hicimos en Los Ángeles nos motivan para lo que viene. Si entramos a semifinales, quizá no vamos a tener tanta presión, la presión la van a tener otros que han estado arriba durante el campeonato”, agregó.

Finalmente, Ramírez salió al paso de las críticas hacia Joel Campbell, a quien defendió tras su rendimiento reciente, y también se refirió al regreso de Alejandro Bran, luego de cumplir sanción por temas disciplinarios.

“Joel Campbell hizo un buen partido, a Alejandro Bran después de toda la situación que pasó, ya lo vi recuperado”, concluyó.

Con este resultado, Alajuelense toma un nuevo impulso en su pelea por avanzar a la siguiente fase y mantiene vivas sus aspiraciones de luchar por el título nacional.







