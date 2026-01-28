Óscar Ramírez adelanta posibles rotaciones para el Torneo de Copa

La Liga Deportiva Alajuelense sumó su segunda victoria en fila en el Clausura 2026 al derrotar sin despeinarse a Guadalupe.

El técnico Óscar Ramírez sabe que se viene un pequeño parón en la Primera División, aunque hay juego de Copa.

“Tal vez para el Torneo de Copa darle tiempo a la gente que ha venido jugando menos”, señaló el timonel.

“Hemos mejorado a puro video, análisis, bombardeando la cabeza de los muchachos, pero ya contamos con dos victorias y estamos cerca de la parte de arriba”, añadió sobre cómo han trabajado en semanas con pocos días libres.

Acerca de cómo encarar la siguiente semana, dio pistas de las prioridades: “Priorizar la parte física, meter cargas. Al estar tan reducidos los días, necesitamos una carga para que nos dé para el cierre”.

Sobre el juego de este martes, así analizó lo visto en el estadio guadalupano:

“Es una cancha compleja de manejar, pero creo que hicimos un análisis de lo que es Guadalupe. Por ratos se vio buen fútbol, combinativo, a un toque. Se ha trabajado la pelota parada y hoy nos dio réditos”, concluyó.



