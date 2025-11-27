Óscar Ramírez adelanta posibilidad de rotar jugadores

Óscar Ramírez analizó el empate 1-1 de Alajuelense ante Xelajú y dejó abierta la posibilidad de realizar rotaciones pensando en la final de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El técnico se refirió primero a los penales fallados por Joel Campbell y Celso Borges, señalando que en este tipo de acciones intervienen tanto el mérito del guardameta como el error del ejecutante.

“Hemos visto a grandes jugadores en momentos importantes fallar. Hay de las dos: mérito y error. En la jugada de Joel, el remate no va bien esquineado y Celso, viendo esto, trata de ir al centro”, comentó.

Ramírez reconoció que la Liga volvió a enfrentar los problemas de definición que los han acompañado durante el campeonato.

“Estábamos ahí, que ha sido la constante en el campeonato: ir al área rival y buscar. No quería entrar, simplemente”, afirmó.

Sobre el peso de jugar en casa, fue claro al señalar que la lógica no se cumplió: “atípico, la lógica dice que en casa debe ser más fácil. Si le sumamos los dos penales, hubiera sido un 3-1”, explicó.

El estratega también adelantó que analizará posibles rotaciones para enfrentar a Cartaginés el fin de semana, con la mira puesta en el partido definitivo ante Xelajú. “Hay que ver cómo lidiamos con Cartaginés y tratar de llegar lo mejor allá. Es duro, hay jugadores que tienen tres partidos en fila”, indicó.