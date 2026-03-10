Óscar Ramírez: "A estos niveles no hay margen de error"

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, sabe que ante Los Angeles FC, por la Copa de Campeones de Concacaf, los manudos no llegan como favoritos al cruce de octavos de final.

Esto le da poco margen de error a los ticos.

“Hoy les hablaba a los muchachos que estos niveles me hicieron recordar temas de mundiales, donde no hay margen de error. Es de mucha concentración. Saber jugar colectivamente, como somos nosotros, estar en todas, estar claros tanto en la parte defensiva como en la ofensiva y vigilantes”, señaló el estratega sobre cómo planteará el cotejo.

Para Ramírez, la parte motivacional va a ser clave para permitirle a su once luchar.

“Lo hablo con ellos: la táctica, lo físico, hay muchas cosas que uno puede enfocar, pero hay una parte que es muy dada a nosotros, los ticos: la parte de motivación. Eso no tiene medición. Las proezas de los mundiales, hablando del 90 y del 2014, donde siempre que nos dan por menos o alguna situación de menosprecio, nos da para juntarnos y poder lograr grandes cosas”, añadió.

Los norteamericanos vienen de pasarle por encima al Real España de Honduras en la ronda anterior y los rojinegros tienen estudiado al rival.

“Es un equipo muy versátil: tiene velocidad, también tiene la parte combinativa para alcanzar zonas importantes y también manejo. Es un equipo muy completo”, confesó.

“Va a ser un partido de momentos, de ubicación dentro del partido. Por lo general el gol determina mucho”, añadió el Macho.

Eso sí, el estratega recordó que la serie no finaliza con lo que pase en el BMO Stadium, en Los Ángeles.

“Pensando también que hay un segundo partido, trataremos de llevarlo a la mejor forma posible a nuestro patio”, concluyó.