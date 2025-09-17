Óscar Ramírez: “A Celso lo hemos llevado progresivamente”

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el triunfo 2-0 ante San Carlos y afirmó que al capitán Celso Borges lo lleva progresivamente.

Estás fueron las declaraciones de Ramírez sobre el juego.

Análisis del partido: Hemos ido construyendo el campeonato, vamos dándole manejo a los chiquillos, no ha sido fácil, la gente quiere todo rápido pero vamos progresivos, paso a paso. Ya terminamos la primera vuelta y vemos de reojo la Copa Centroamericana. No es culpa mía que Paté haya metido a nueve ahí atrás.

Construir equipo: usted sabe que uno va con todo, el potencial de este equipo es grande, vamos creando, hoy terminaron cinco muchachos Sub-21 en la cancha. Hay chiquillos que van a despertar más y hay grandes que están agarrando la parte física. A Celso lo hemos llevado progresivamente.

Recuperar a Rashir Parkins: Es un muchacho que nos llegó lesionado a la pretemporada y fue casi que el último que entró al tema competitivo. Ellos deben comprender el juego y hemos mejorado mucho en eso. Con el video tratamos de que mejoren. Es bonito cuando uno los ve participando.

Ronaldo Cisneros: Lastimosamente no ha logrado anotar, el otro día lo hizo, pero lastimosamente estaba adelantado. La movilidad es un tema. Él tiene que ser carnada muchas veces y al ser carnada crea espacios para otros jugadores. Hablamos que salir y picotear y entrar en la segunda línea de ataque es importante. Todo mundo quiere que meta un gol rapidísimo y lo siento ansioso en esa situación.

