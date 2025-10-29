Olimpia-Alajuelense: Estos marcadores meten a la Liga a la final de Copa Centroamericana

Alajuelense busca su tercera final consecutiva en la Copa Centroamericana. Los manudos quieren el tricampeonato y, para pelear por un nuevo cetro, deben superar al Olimpia este jueves en Honduras.

Los rojinegros llegan a Tegucigalpa tras empatar 1-1 en el Morera Soto, un resultado que dejó abierta la serie. El duelo de vuelta se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, donde los erizos necesitan un marcador favorable para sellar su boleto.

En esta competencia regional, el gol de visitante cuenta como criterio de desempate, por lo que la anotación de Marcos Montiel en Alajuela le da ventaja al Olimpia.

Esto significa que un 0-0 clasifica a los catrachos, mientras que un 1-1 enviaría el juego a tiempos extra.

Para la Liga Deportiva Alajuelense, un 0-1 o cualquier triunfo sin recibir goles, además de empates con dos o más tantos, la colocan en la final del torneo.

¡Los resultados que necesitan Alajuelense y Olimpia para avanzar! 🎟️



El partido se jugará este jueves a las 8 p. m. en Tegucigalpa.