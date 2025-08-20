Oficial: Jonathan Moya jugará en segunda división de Arabia

El delantero costarricense Jonathan Moya ya tiene nuevo equipo en su experiencia como legionario.

Moya fue anunciado como fichaje del Al-Bukiryah Football Club, de la segunda división de Arabia Saudita.

"La dirección del club ha completado la contratación del delantero costarricense Jonathan Moya, procedente del club costarricense Alajuelense", informó el equipo en redes sociales.

Moya salió entre críticas del club rojinegro luego de una polémica celebración en la derrota 1-2 ante Plaza Amador de Copa Centroamericana.

Tras marcar el primer gol del juego, el atacante silenció a los aficionados y eso molestó a la hinchada.

De esta manera, Jonathan vestirá una nueva camiseta como legionario tras su paso por el España (Huesca), Ucrania (Zirka Kropyvnytsky), Corea del Sur (FC Anyang) e India (Hyderabad FC).

