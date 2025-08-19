EN VIVO

Oficial: Jonathan Moya dice adiós a la Liga para ser legionario

Esto comunicaron los manudos referente al atacante.

Prensa LDA
Por José Fernando Araya |19 de agosto de 2025, 8:27 AM

El delantero Jonathan Moya no seguirá en Liga Deportiva Alajuelense

Este club anunció la salida de forma oficial, cerrando así un nuevo ciclo con el club manudo.

Moya, de 32 años, fue parte importante del último título local de Alajuelense en diciembre del 2020 al marcar el gol del triunfo. 

Moya se prepara así para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria internacional tras una experiencia en el fútbol de Corea del Sur.

