Oficial: Jonathan Moya dice adiós a la Liga para ser legionario

El delantero Jonathan Moya no seguirá en Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense informa que el jugador Jonathan Moya finalizó su vínculo con el club para afrontar una nueva experiencia internacional. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo capítulo profesional. pic.twitter.com/uKHw55hXO4 — Alajuelense (@ldacr) August 19, 2025

Este club anunció la salida de forma oficial, cerrando así un nuevo ciclo con el club manudo.

Moya, de 32 años, fue parte importante del último título local de Alajuelense en diciembre del 2020 al marcar el gol del triunfo.

Moya se prepara así para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria internacional tras una experiencia en el fútbol de Corea del Sur.