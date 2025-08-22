EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Oficial: Alajuelense anuncia venta de Kenyel Mitchel al Minnesota United

El jugador se mantendrá a préstamo con la Liga este torneo.

Kenyel Mitchel. Imagen: Alajuelense
Por Daniel Jiménez |22 de agosto de 2025, 15:53 PM

Alajuelense hizo oficial la venta del jugador Kenyel Michel al Minnesota United de la MLS.

Eso sí, el jugador se quedará en el club rojinegro a préstamo.

"El limonense seguirá a préstamo con la Liga hasta diciembre para luchar junto al equipo por los objetivos de este semestre", citaron los manudos.

El futbolista tiene 22 años, la temporada anterior jugó en Cartaginés y ahora estaba teniendo mucho protagonismo en el club rojinegro.

