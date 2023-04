¡Nuevo veto al Morera! Estadio de la Liga sufrió un partido de castigo

-Al club: una multa de 200.000 colones de conformidad con el artículo 72 inciso 2, por el lanzamiento de objetos contundentes que no impactaron a ninguna persona dentro del terreno de juego.



-Al club: una multa de 300.000 colones y el veto de uso del estadio Alejandro Morera Soto para el próximo partido de local de conformidad con el artículo 72 inciso 3, por lanzamiento de objetos contundentes (moneda de cien colones) que impactó a un jugador dentro del terreno de juego.



-Al club: una multa de 100.000 colones de conformidad con el artículo 73 inciso 1, por la invasión de aficionados al terreno de juego.



-Al club: una multa de 100.000 colones de conformidad con el artículo 55.2 inciso c), por permitir el ingreso de objetos no permitidos (bombas de humo), por primera ocasión en la temporada.



-Al club: una multa de 100.000 colones de conformidad con el artículo 55.2 inciso r), por permitir el ingreso de objetos no permitidos (extintores), por primera ocasión en la temporada.



-Al club: una multa de 500.000 colones de conformidad con el artículo 71, por los conflictos ocasionados por la afición local después de finalizado el partido.



-Al jugador Rashir Parkins Harris: un partido de suspensión y una multa de 75.000 colones de conformidad con el artículo 35, por haber acumulado su quinta tarjeta amarilla durante el presente campeonato.