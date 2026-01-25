Nueva salida: Alajuelense anuncia una baja más en el equipo

El delantero español Alberto Toril no continuará en Liga Deportiva Alajuelense, así lo dio a conocer Carlos Vela, gerente deportivo del club.

Vela reveló que espera ya no hayan más movimientos en la planilla, ni llegadas ni salidas, salvo el tema de Toril.

"Yo pienso que con esto estaríamos cerrando de nuestra parte, estamos abiertos a lo que se pueda presentar, esperamos ya no tener salidas, salvo el tema de Toril que sí sale del equipo y es un tema hablado con él, afrontar los tres torneos con la máxima ambición", comentó Vela en Teletica Deportes Radio.

Específicamente sobre el atacante, Vela detalló que ha tenido ofertas de otros clubes.

"Toril ha tenido ofertas para continuar su carrera deportiva, él está evaluando, es un buen profesional son decisiones que se toman pensando en lo mejor del equipo", añadió.

Al ser consultado sobre una eventual recisión de contrato, Vela dejó claro: "Es una posibilidad, se ha estado hablando de liberarlo sin costo, ha tenido algunas propuestas, son temas administrativos y hemos tenido una comunicación directa".

