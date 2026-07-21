Liga Deportiva Alajuelense
Noelia Bermúdez se marcha de Alajuelense para jugar en el extranjero
La Liga le deseó éxitos en su siguiente reto profesional.
La portera Noelia Bermúdez no continuará en Alajuelense y seguirá con su carrera deportiva en el extranjero.
Los rojinegros le agradecieron su paso por la institución en la que llegó a múltiples títulos.
"De parte de todo el club le agradecemos por su compromiso y entrega defendiendo nuestros colores durante esta laureada etapa en el club", comunicó el club.
La arquera explora opciones en el fútbol internacional y la Liga aprovechó para desearle "el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos".