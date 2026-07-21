Noelia Bermúdez se marcha de Alajuelense para jugar en el extranjero

La portera Noelia Bermúdez no continuará en Alajuelense y seguirá con su carrera deportiva en el extranjero.

Los rojinegros le agradecieron su paso por la institución en la que llegó a múltiples títulos.

"De parte de todo el club le agradecemos por su compromiso y entrega defendiendo nuestros colores durante esta laureada etapa en el club", comunicó el club.

La arquera explora opciones en el fútbol internacional y la Liga aprovechó para desearle "el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos".