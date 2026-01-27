"No puede ir a Centroamérica": En Olimpia despejan dudas de por qué Jorge Álvarez no llegó a la Liga

Alajuelense quería al volante del Olimpia Jorge Álvarez, pero no pudo ser. Sin embargo, en Honduras, el tema sigue siendo noticia.

Ahora fue Eduardo Espinel, técnico del equipo hondureño, quien quiso brindar su opinión ante la fallida negociación entre Alajuelense y el club hondureño.

"A mí me gustaría ser representante de Jorge. Si lo fuera no lo llevo a Centroamérica. Estamos hablando del mejor jugador de Honduras en el momento. No puede ir al fútbol centroamericano. De Olimpia que es el más grande de Centroamérica, ¿a dónde puede ir acá?", comentó Espinel. Y agregó: "Si fuera el representante ya lo hubiera llevado a la MLS, México o un grande de Sudamérica, ahí sí. Ahí va a crecer económicamente y futbolísticamente… Estamos hablando del mejor jugador de Honduras. Cualquier jugador de Olimpia tiene que salir a una liga mejor".

Desde la óptica del estratega del club hondureño, a Álvarez habría que transferirlo a una liga más competitiva que la tica, donde el futbolista pueda crecer y desarrollarse, tanto personal como futbolísticamente.

Tras la no llegada del volante, Alajuelense activó en plan B y firmó al argentino Malcolm Pilone, quien era figura importante y capitán del Municipal Liberia.