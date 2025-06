"No había manera de negar el llamado", dice Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense

Alajuelense sorprendió este miércoles con el anuncio de la llegada del mexicano Carlos Vela como su nuevo gerente deportivo.

Vela atendió a Teletica.com para conversar sobre su estilo de trabajo, sus ideas, qué lo trae por Costa Rica y saber cómo será su relación con el entrenador Óscar Ramírez.

La entrevista completa también está en el video de esta nota.

—¿Con cuáles ansias viene a Costa Rica en esta nueva experiencia en su carrera deportiva?

Estoy muy entusiasmado, la realidad es que estoy muy contento desde el primer llamado, cuando surgió la posibilidad de poder venir a Liga, te puedo decir que fue todo muy sencillo, porque había muchas ganas de las dos partes por lograrlo, y feliz, feliz de llegar a un club que está permanentemente pensando en quedar campeón, que tiene un centro de entrenamiento increíble, y te da todas las herramientas para conseguir los objetivos planteados.

—Usted está acostumbrado, y lo vimos por su paso en Monterrey, a convivir con la presión, a convivir en clubes grandes: ¿Cuánto puede ayudar eso para llegar un poco más acoplado a un club grande como es Alajuelense?

Es muy importante, yo creo que es muy importante tener el contexto de esa necesidad permanente de conseguir los objetivos, de lograr los campeonatos, de lograr los títulos, y saber atender la presión que se presenta en un contexto como el actual.

Está claro, porque eso me lo han hecho sentir y saber desde la primer llamada, la necesidad que tiene la Liga de conseguir ese tan deseado campeonato de la liga local, y bueno, asumir el compromiso, asumirlo con mucha responsabilidad, con mucha madurez, porque también es verdad que no se puede ganar la liga local en julio, en agosto, ni en setiembre, o sea, todo se llevará a su paso, todo a su tiempo, y nuestra tarea es construir el equipo, fortalecernos, y llegar de la mejor manera a la fase final, que es donde se define todo.

—Nuestro fútbol es muy particular, en México hay un fútbol mucho más desarrollado en cuanto a infraestructura, acá el fútbol tiene muchos actores polémicos, muy mediáticos, ¿Cómo se ha preparado usted para eso?¿Le gusta la confrontación? ¿Le rehúye? ¿Es más de perfil bajo? ¿Cómo es don Carlos Vela?

De entrada te puedo decir que yo sigo mucho la liga costarricense, o sea, por efectos de mi trabajo puntual, siempre he dado seguimiento, por método del scouting, al fútbol costarricense, entonces estoy muy familiarizado en sí con el torneo, y obviamente con la liga por el perfil del equipo que es, el perfil protagónico, y que siempre por fines de scouting tiene jugadores interesantes para una posible llevada al extranjero a México, entonces estoy muy priorizado con todo el tema del torneo, y después, yo me enfoco mucho en lograr los objetivos, creo que tengo una apertura muy grande, generalmente tengo buena relación con los colegas, pero bueno, siempre defendiendo los intereses de nuestro club, y en este caso no va a ser diferente, vamos a velar permanentemente por los objetivos y por los intereses de la Liga, y bueno, seguramente llegados los momentos sabremos reaccionar como corresponde.

—En qué fase de su etapa profesional viene a Costa Rica, ¿Qué lo trae a Costa Rica y cómo se dio ese contacto?

Mira, yo creo que me agarra en una etapa de madurez y de plenitud muy grande, creo que tuve un periodo muy largo de trabajo en Rayados, y me siento muy orgulloso de ello, y lo puedo decir abiertamente, creo que mi manera de entender la gestión deportiva fue forjada a través de tantos años en Monterrey, después tuve un cambio personal, yo decidí salir de Monterrey para asumir un reto nuevo en Mazatlán, que Mazatlán es la franquicia más joven en México, cuando yo llegué llevaba tres años de creación, yo llegué después de un torneo muy malo, de siete puntos, que luego me lo achacan a mí, pero yo llegué los últimos cuatro partidos, cuatro o cinco partidos, yo no estuve en ese armado, pero a mí me sedujo y me gustó mucho la idea de construir un club desde sus cimientos, estaba el proceso de desarrollo de las canchas, construir las canchas, las áreas de fuerzas básicas, el área de análisis e inteligencia deportiva, y eso fue lo que a mí me sedujo por asumir el reto de Mazatlán.

La realidad es que pensaba que iba a estar más tiempo, creo que los resultados en estos dos años de gestión, hicimos 16 puntos más que Puebla, 14 puntos más que Santos, fuimos junto con América, el único equipo en cuartos de final del Leagues Cup, vendimos jugadores de fuerzas básicas, creo que los resultados eran buenos y no esperaba la salida, pero se dio.

Aparece la liga 15 días después con la llamada, y a mí, francamente, la oportunidad de volver a llegar a un club protagónico, de volver a pelear por campeonatos, de volver a jugar finales, de pelear torneos internacionales, y con todas las herramientas, reitero, es que no había manera de negar el llamado.

—¿Cómo piensa sobre de la gerencia deportiva como tal, porque hay otros clubes que no tienen ese organigrama? ¿Qué piensa de ese contrapeso que muchas veces dicen que es necesario entre el gerente deportivo y el entrenador, en este caso Oscar Ramírez?

Muchas veces está la crítica de, es que lo fichó el técnico, es que el jugador viene a pedido expreso el técnico, pero realmente muchas veces la gerencia deportiva se tiene que apegar a un presupuesto, se tiene que apegar a otras métricas y gustos, y muchas veces ese peso y contrapeso, pues genera una fricción normal del día a día entre un gerente y un entrenador...



Yo creo mucho en la gestión, creo mucho en la comunicación, creo mucho en la madurez, creo que en este caso puntual, pues Óscar es un técnico con una jerarquía, una trayectoria, una reputación bien ganada a lo largo de los años, y la realidad es que me ha tocado trabajar con técnicos de ese perfil, como Javier Aguirre, como Antonio Mohamed, como Víctor Manuel Vucetich, entonces estoy acostumbrado a trabajar con ese perfil de técnicos, con todos ellos tengo una extraordinaria relación hasta la fecha, de hecho trabajé en dos etapas diferentes con Mohamed o con Vucetich, significa que hemos estado cómodos los dos y volvemos a trabajar juntos.

En este sentido yo creo mucho, no creo en el 'one man show' y una persona que sea todólogo y él se sabe todas, pero no creo mucho en ello, creo más en la apertura, creo mucho por ejemplo en el tema de la comisión técnica, yo estoy acostumbrado a trabajar con un comité deportivo, lo hacía en Monterrey, lo hacía en Mazatlán, y creo que es sano, creo que permite a toda esta gente que tiene también trayectoria, conocimiento, gente calificada, legitimizada, por supuesto que tiene un rol y va a ser relevante, evidentemente llegar a un momento donde la toma de decisiones sea del técnico mía y demás, pero de que van a ser importantes, van a aportar eso sin duda.

Y después con Óscar seguramente tendremos una relación muy buena como la he tenido con todos los técnicos, partiendo del respeto, de la admiración y de la búsqueda de los objetivos, porque tanto él como yo queremos que la liga sea campeón.

Y después en torno a fichajes, pues no creo tanto en que sea decisión de una sola persona, no creo en el que no, yo tengo uno porque nosotros somos los directivos, si al técnico no le gusta o no lo necesita, no va a jugar y va a fracasar. Pero tampoco puede venir un jugador que solo quiera al técnico, porque si mañana el técnico se va a la selección o se va a otro lugar o se va, el contrato de mediano y largo plazo se queda en el club. Creo que tiene que haber una comunión entre las dos partes donde los dos se sientan cómodos, tanto club como cuerpo técnico, siempre pensando en lo mejor para el equipo.