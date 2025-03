"No estoy aquí para pelearme con nadie": Todo lo que dijo Guima previo a juego ante Herediano

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, conversó de todo. De Joel Campbell, Celso Borges, Herediano, el semestre pasado y respondió a sus críticos, en la conferencia de prensa previo al juego de este sábado a las 8 p. m. ante Herediano.

Estos fueron los temas más destacados de la rueda de prensa:

Liderato: Es un juego en el que los dos equipos conocen de la importancia de ganar, es fútbol, puede pasar muchas cosas. Todos los partidos cuentan.



Cancha del Carlos Alvarado: En la gran mayoría de canchas sintéticas a nosotros nos cuesta mucho, hemos intentado hacer diferentes estrategias.



Mejorar definición: Vamos a hacer un cambio en el protocolo que tenemos 24 horas antes de los partidos, vamos a realizar un ejercicio que me gusta hacer en el que está involucrado esto de los remates y cuidando muchísimo el tiempo que tengamos para hacer estos jueguitos.

Ganarle a Heredia significa algo especial para usted: Yo estoy acá para trabajar para alajuelense, no estoy acá para pelearme con nadie ni nada, cada partido representa lo mismo: tres puntos.



Daniel Chacón: Él, como otros, no han tenido minutos, están intentando ponerse al nivel de los demás.



Joel Campbell: Él pasó por una etapa de vuelta al equipo y me refiero con eso a entrenar, ponerse a recordar lo que ya había conocido y ponerse a tono, está esperando la oportunidad. Ha tenido minutos y esperemos que los partidos que faltan puedan ser más minutos, pero iremos viendo eso, minuto a minuto.



Pelear por torneo nacional y Concacaf: Nosotros sabemos muy bien que tenemos este partido de mañana, luego el de Pumas y Cartaginés con poquísimo tiempo de recuperación y es a las 11 a. m. en Cartago y que son dos juegos que tenemos que hacer todo para salir adelante y seguir el objetivo en esto que es el primer lugar.



Opinión sobre las declaraciones de Jafet Soto sobre Celso Borges: Aprovechó la pregunta para felicitar a mi colega a Alexander Vargas que está haciendo una muy buena campaña al frente de Herediano y al grupo de jugadores… nosotros acá estamos por la finalidad de que el fútbol nacional obtenga este tipo de resultados.



Cuando cualquier otro equipo juega bien y consigue los resultados, yo me alegro mucho, eso primero y antes que nada.



Segundo: creo que esta inquietud ya tres personas hablaron, nuestro presidente comentó el tema, otra el mismo Celso que también aclaró el tema y acuerpo totalmente lo que dijo y el mismo presidente de Herediano que salió a complementar el comentario en estos días hablando del respeto que tiene de Celso como futbolista y no tengo nada más que decir.



Qué responde a quienes piden su puesto: Nosotros, cuando empezamos en esta profesión, lo primero que uno aprende es a respetar la opinión de todos y la afición ni se diga. La afición está en su derecho de transmitir el deseo que todo alajuelense quiere que es salir campeón, así que ante eso siempre damos lo mejor de nosotros.

La temporada pasada fue una donde por ejemplo... ¿Ha hecho rafting? Cuando te montas a la lancha, el guía lo primero que dice es… lo que transmite es hay un trayecto y dentro de ese trayecto vas a remar en aguas muy tranquilas y va a haber una parte donde va a haber muchos remezones y primero no hay que alarmarnos y saber qué hace con los remos, saber para ver donde tiene que jalar todo mundo y luego de eso se sale.



El semestre pasado fue casi perfecto donde no vivimos esta situación, cuando esto se da sabemos que puede ser una cuestión pasajera… nosotros como guías tenemos que dar indicaciones necesarias para cuando vengan estos remezones nadie se tire del barco. Nosotros vamos sabiendo que estamos en un momento en que quizás los que no están aquí adentro están inquietos, nosotros estamos preocupados y nosotros queremos ganar los partidos por muchos goles, a veces hay rachas y lo que buscamos es calma, en eso yo tengo mucha experiencia.

Catapultar con un triunfo ante Herediano: Podría ser un punto de quiebre, como se dice en el tenis, que nos dé un empujón para una segunda vuelta que tenemos y ni que decir para el partido ante Pumas.