Liga Deportiva Alajuelense

Nadie más alto que la Liga en Centroamérica

Este es el nuevo ranking de clubes.

Alajuelense campeón de la 31/Crédito: Adrián García
Por Daniel Jiménez 3 de febrero de 2026, 10:14 AM

Liga Deportiva Alajuelense continúa como el número uno indiscutible en el ranking de clubes de Centroamérica.

La Concacaf publicó el escalafón que ocupa cada club de la región en el listado de equipos.

Alajuelense, tricampeón de Copa Centroamericana y con actual campeón nacional, ocupa el puesto 23 en la tabla general.

Además, el Olimpia de Honduras es segundo de Centroamérica.

En cuanto al Herediano y Deportivo Saprissa, los heredianos son terceros y los morados son cuartos. 

Ranking clubes.

