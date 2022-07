Municipal de Guatemala espera el desenlace entre Alajuelense y Marcel Hernández

Por Daniel Jiménez | 14 de julio de 2022, 14:41 PM

¿Qué pasará con Marcel Hernández? Esa es la pregunta del millón en el fútbol costarricense. Teletica.com conversó con Martín Planchot, director deportivo del Municipal, que es claro en que el cubano es un gran futbolista y en el club aguardan para conocer el desenlace de esta historia.

"El interés está desde que la Liga lo tiene a préstamo, es una situación que tiene que resolver el jugador y la Liga, si lo van a integrar al plantel el torneo que viene o si lo va a prestar. Si lo va a prestar al extranjero a nosotros nos gustaría poder conversar esa posibilidad, pero no depende de nosotros", comentó Planchot a este medio.

Planchot indicó que lo principal en este tema es el desenlace de la historia entre Cartaginés, la Liga y Marcel.

"No es negociando, es un tema que tanto la Liga como el jugador tienen que resolver ellos de sus voluntades, no es un tema que nos compete a nosotros", ñadió.

Y agregó: "Hay una conversación entre los presidentes de ambas instituciones, se preguntó si veían con buenos ojos un préstamo, pero ellos tienen que resolver con el jugador cuál es el destino".



En el Municipal son claros que aún no pueden presentar una oferta formal, pues podría no ser viable en caso de que la Liga y Marcel no solucionen sus diferencias.

"Si tanto el jugador como la Liga resuelven que puede ser viable, ahí entraríamos a mandar una propuesta concreta", concluyó.

Más noticias sobre Marcel Hernández:

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Marcel Hernández, Cartaginés y Alajuelense: así está el tema legal Adolfo Hernández, especialista en derecho deportivo, explica las diferentes aristas del polémico tema.

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Misterio entre Alajuelense y Cartaginés: ¿Qué pasará con Marcel Hernández? Atacante se presentó al inicio de pretemporada rojinegra. Dirigencia brumosa busca soluciones legales, mientras los manudos guardan silencio.