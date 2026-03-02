Multan a la Liga por dañar un lavatorio de cerámica en camerino del Lito Pérez

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol castigó a la Liga Deportiva Alajuelense con una multa de ₡525 mil al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario.

Además, se le ordenará al club el pago de los daños y perjuicios en que incurra el club contrario contra factura en un plazo de un mes.

Teletica.com conoció que se trata de un daño a un mueble de cerámica donde se ubica el lavatorio en el camerino de la visita en la Olla Mágica.

El detalle de las sanciones:

Liga Deportiva Alajuelense



Sancionar al jugador Alexis Yohaslin Gamboa Rojas con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000 al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido.



Sancionar al club con una multa de ₡525,000 al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario. Además, se le ordenará al club el pago de los daños y perjuicios en que incurra el club contrario contra factura en un plazo de un mes.



Sancionar al club con una multa de ₡375,000 al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).



Municipal Liberia



Sancionar al jugador Yoserth Hernández Loría con dos partidos de suspensión y una multa ₡250,000 al ser la primera vez en la temporada que golpea a un adversario de cualquier manera mediante el juego brusco grave.



Sancionar al club con una multa de ₡250,000 al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).



Sancionar al jugador Shawn Johnson Edwards con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.



Sporting FC



Sancionar al club con una multa de ₡562,500 al ser la tercera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).



Club Sport Cartaginés



Sancionar al jugador Fernán José Faerron Tristán con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000 al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido.



AD San Carlos



Sancionar al club con una multa de ₡1,000,000 al ser la primera vez en la temporada que su afición incurre en conducta conflictiva.

