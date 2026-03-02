Multan a la Liga por dañar un lavatorio de cerámica en camerino del Lito Pérez
Los manudos continúan con secuelas de la derrota en Puntarenas.
El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol castigó a la Liga Deportiva Alajuelense con una multa de ₡525 mil al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario.
Además, se le ordenará al club el pago de los daños y perjuicios en que incurra el club contrario contra factura en un plazo de un mes.
Teletica.com conoció que se trata de un daño a un mueble de cerámica donde se ubica el lavatorio en el camerino de la visita en la Olla Mágica.
El detalle de las sanciones:
Liga Deportiva Alajuelense
Sancionar al jugador Alexis Yohaslin Gamboa Rojas con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000 al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido.
Sancionar al club con una multa de ₡375,000 al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).
Municipal Liberia
Sancionar al jugador Yoserth Hernández Loría con dos partidos de suspensión y una multa ₡250,000 al ser la primera vez en la temporada que golpea a un adversario de cualquier manera mediante el juego brusco grave.
Sancionar al club con una multa de ₡250,000 al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).
Sancionar al jugador Shawn Johnson Edwards con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.
Sporting FC
Sancionar al club con una multa de ₡562,500 al ser la tercera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).
Club Sport Cartaginés
Sancionar al jugador Fernán José Faerron Tristán con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000 al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido.
AD San Carlos
Sancionar al club con una multa de ₡1,000,000 al ser la primera vez en la temporada que su afición incurre en conducta conflictiva.