Moya vs Toril: Así va la lucha por ser el goleador de Alajuelense

Ambos han comenzado de buena manera el Torneo de Apertura 2024, pero solo uno puede ser el titular.

De momento, la lucha entre Jonathan Moya y Alberto Toril por el único puesto en la delantera de Alajuelense comenzó de buena manera.

Y es que el técnico Alexandre Guimaraes ya aclaró que se inclina por un único punto en ataque, pues todavía no ha llegado a probar dos goleadores, aunque es algo que no descarta del todo.

“Con respecto a los dos puntas, es que ni siquiera en pretemporada me dio tiempo de preparar esto y no me gusta poner algo en práctica que no lo he practicado. Pero en esto uno nunca sabe, una situación in extremis, pero hasta el momento creo que la competencia a ambos les está cayendo muy bien”, explicó el estratega tras la victoria ante Pérez Zeledón.