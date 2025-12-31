Movimientos en la Liga: Campeón nacional anuncia nueva salida

Liga Deportiva Alajuelense envió a préstamo al lateral izquierdo John Paul Ruiz. Así lo anunció el cuadro liberiano este 31 de diciembre.

Ruiz se une a Diego Campos, Kenyel Mitchell y al asistente técnico Marcelo Sarvas como las salidas del club de cara al próximo semestre.

El vínculo con los liberianos será por un año. Ruiz tiene 21 años y es oriundo de Puntarenas.

En su carrera ha pasado por el PFC, Municipal Grecia, Club Sport Herediano y Alajuelense. En el fútbol internacional ha vestido los colores del Aris Limassol y AEZ Zakakiou de Chipre.



"Estamos seguros que Ruiz aportará su talento y garra al plantel comandado por José Saturnino Cardozo. Ya eres un coyote más, bienvenido al Municipal Liberia, el club que representa orgullosamente a Guanacaste en primera división", informó el equipo.



Los liberianos desean continuar con su protagonismo alcanzado en el semestre anterior.

El equipo dirigido por el paraguayo José Saturnino Cardozo reportó las salidas de Johan Cortés, Keysher Fuller, Barlon Sequeira y Freddy Álvarez.



Además, se han dado las llegadas de Erick Torres, Abner Hudson, Yoserth Hernández, Mauricio Villalobos y ahora Ruiz.